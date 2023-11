Strompreise: Dieser Anbieter gibt dir maximale Sicherheit

Ein Großteil der Deutschen haben noch nie ihren Stromanbieter gewechselt, hängt bei einem Anbieter fest oder steckt noch in der teuren Grundversorgung. Und selbst wer wechselt, macht das in der Regel über einen der üblichen Preisvergleichs-Rechner im Internet. Dabei geht es viel einfacher – und günstiger. Denn der Wechselservice von remind.me garantiert dir jetzt, dass du dort im Vergleich zu den üblichen Portalen den günstigsten Tarif mit einer Preisgarantie bekommst.

Diese Garantie toppt die Konkurrenz

Möglich wird das durch die guten und langjährigen Kontakte von remind.me in die Strombranche, die es dem Start-Up aus Berlin ermöglichen, spezielle Konditionen für dich als Nutzer auszuhandeln. So bist du anderen Stromwechslern immer einen Schritt voraus. Der Vorteil einer Preisgarantie: Dein Strompreis wird für den Zeitraum der Garantie nicht steigen (staatliche Maßnahmen ausgenommen). So musst du auch bei einer neuen Energiekrise oder der angekündigten Erhöhung der Netzentgelte keine Angst haben, dass dein Strompreis diesen Winter steigt.

Doch der remind.me Wechselservice bietet dir noch mehr Komfort. Nach einer einmaligen Anmeldung startet der für dich komplett kostenlose Service, bei dem Experten aus dem Team sich mit deinem Stromvertrag beschäftigen. Sie kündigen deinem alten Anbieter, schließen einen neuen, günstigeren Vertrag für dich ab und sorgen dafür, dass das Licht in deiner Wohnung jederzeit an bleibt. Jede Recherche der Stromexperten erfolgt individuell. Dabei haben die Tarifexperten Zugriff auf über 12.000 verschiedene Tarife, sodass auch du garantiert sparen wirst. Du musst dich nicht mit dem Strommarkt beschäftigen und bist automatischen vor schwarzen Schafen der Branche geschützt – denn zu diesen werden Nutzer von remind.me nicht gewechselt.

So bleiben deine Strompreise dauerhaft niedrig

Sollte dein neuer Anbieter eines Tages die Preise erhöhen oder in ein bis zwei Jahren ein anderer Anbieter günstiger sein, wechselt remind.me deinen Vertrag erneut. Die Experten bei remind.me kennen durch ihre langjährige Erfahrung außerdem den besten Zeitpunkt für einen Wechsel und können dir so günstige Konditionen mehrere Monate vor allen anderen sichern. Du musst nichts dafür machen, alles läuft voll automatisch. Du wirst einzig merken, dass du deinen Abschlag an einen anderen Anbieter zahlst und dass deine jährlichen Stromkosten deutlich sinken. Mit dem jetzt ausgelobten Versprechen, garantiert den günstigsten Tarif mit Preisgarantie im Vergleich zu Vergleichsportalen zu haben, gibt dir remind.me noch einmal mehr Sicherheit.

Übrigens: Die Erfahrung zeigt, dass du je nach Verbrauch und bisherigem Anbieter mehrere hundert Euro pro Jahr sparen kannst, wenn du den kostenlosen remind.me-Wechselservice nutzt.