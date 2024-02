Metro: Die Fortsetzung ist völlig anders als erwartet

Die Metro Spielreihe, basierend auf den gleichnamigen Romanen, erfreut sich auch im Videospiel-Format großer Beliebtheit. Nachdem du die Moskauer Metro in „Metro: Exodus“ weitestgehend hinter dir gelassen hat, führt dich ein neues Spiel schon bald zurück. Es handelt sich bei dem neuen Spiel um einen chronologischen Vorgänger der bekannten Spiele. Es trägt den Namen „Metro: Awakening“ und soll noch in diesem Jahr für PlayStation VR2 und andere VR-Plattformen herauskommen.

Was ist Metro: Awakening?

Metro: Awakening ist, wie auch die anderen Spiele der beliebten Reihe, ein Story-orientiertes Action-Game. Hier handelt es sich jedoch um einen VR-Titel, der dich tiefer als je zuvor in die dunklen Tunnel der Moskauer Metro eintauchen lässt. Über die Story des neuen Spiels ist noch nicht viel bekannt, doch der Autor der Metro-Reihe, Dmitry Glukhovsky, ist selbst an der Entwicklung beteiligt. Er war ebenfalls an der Entwicklung der anderen Metro-Spiele beteiligt, die sich bis heute großer Beliebtheit erfreuen.

Vertigo Games, das Entwicklerstudio hinter Metro: Awakening gab bereits bekannt, dass weiterhin Stealth- und Survival-Elemente im Vordergrund des Spiels stehen. Diese sollen dank neuester VR-Technologie zudem verbessert werden. Die Entwickler versprechen außerdem, dass die Story des neuen Metro-Spiels völlig neu sein soll und Fans das bieten will, was sie an der Metro-Reihe so sehr lieben.

Wann kommt das neue Spiel raus?

Metro: Awakening wurde auf der State of Play 2024 offiziell angekündigt. Die Veröffentlichung des Spiels soll noch in diesem Jahr folgen. Das Spiel soll für PlayStation VR2, Steam VR und Meta Quest verfügbar sein. Gerüchten zufolge soll die PlayStation VR2 Version des Spiels sogar einen Multiplayer-Modus haben. Dieser könnte jedoch auf anderen Plattformen fehlen. Genauere Informationen zur Art des Spiels gibt es zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht. Es ist allerdings zu erwarten, dass in den kommenden Wochen und Monaten mehr Informationen zum Spiel folgen.