Mercedes schafft Tankwart ab: So zahlst du bald mit deinem Auto

Nur durch einen einfachen Fingerabdruck kann die Tankrechnung im Auto bezahlt werden. Hierfür wird nicht einmal eine PIN oder Freigabe über dein Smartphone benötigt. All das macht der neue In-Car-Payment Service Mercedes Pay+ möglich. Doch kann bald jeder Mercedes-Benz-Fahrer seine Tankkosten per Fingerabdruck bezahlen?

Mercedes: Wer kann bald per Fingerabdruck zahlen?

In dem verbauten Infotainmentsystem MBUX ist in den aktuellen Mercedes-Modellen ein Fingerabdrucksensor integriert. Dieser ermöglicht die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Während des Vorgangs werden sogenannte Kryptogramme vergeben, welche nur ein einziges Mal verwendet werden können. Kryptogramme ähneln einem Geheimtext, denn sie beinhalten eine genaue Buchstabenfolge, die einem bestimmten System folgt. Dadurch werden alle Zahlungsinformationen vor unerwünschten Besuchern geschützt.

Der deutsche Automobilhersteller hat Mercedes Pay+ in Zusammenarbeit mit Mastercard ins Leben gerufen. Somit ist der Service auch nur mit einer Mastercard Debit- und Kreditkarte möglich. Einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag von Mastercard zufolge, sollen größtenteils 18- bis 39-Jährige an dem In-Car-Payment-Angebot interessiert sein. Mehr als die Hälfte würde mit der Dienstleistung bestellen und bezahlen. Franz Reiner, Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz Mobility AG, betonte in einer Pressemitteilung: „Wir sind Pioniere bei nativem In-Car-Payment und arbeiten bereits an der Integration weiterer Dienstleistungen“.

Mercedes: Wie bezahlst du im Auto?

Laut Mercedes muss der Fahrer eine der 3.600 kompatiblen Tankstellen anfahren, um per Fingerabdruck zu bezahlen. Sobald der Motor abgestellt ist, startet das Infotainmentsystem den Dienst „Mercedes me Fuel & Pay“. Danach müsse der Fahrer nur noch eine Zapfsäule wählen.

Du musst dir keine Sorgen machen, dass du zu viel bezahlst, denn bevor du dein Auto betankst, „errechnet das System den maximal möglichen Gesamtbetrag auf Basis des aktuellen Kraftstoffpreises“. Auch die Menge an Kraftstoff errechnet das System. Nachdem alles abgeschlossen ist, kannst du wieder in dein Auto einsteigen und ganz einfach per Fingerabdruck am Display bezahlen. Die Rechnung kommt danach per E-Mail zu dir.