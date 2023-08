Sprit-Experten: So teuer werden Benzin und Diesel dieses Jahr noch

Wer derzeit an die Tankstelle muss, greift tiefer in die Tasche als noch vor wenigen Tagen. Für den Liter Diesel werden vielerorts bereits 1,80 Euro fällig. Damit ist Diesel kaum noch günstiger als Benzin, das ebenfalls im Preis steigt und steigt und wieder an der 2-Euro-Marke kratzt. Paradox ist der geringe Preisunterschied zwischen Diesel und Benzin auch deshalb, da Diesel um etwa 20 Cent niedriger besteuert wird. Doch der steigende Ölpreis ist nur ein Grund für die hohen Spritpreise.

Deshalb sind Diesel und Benzin gerade so teuer

Der ADAC begründet die aktuell hohen Preise an der Zapfsäule auch mit der höheren Nachfrage nach Benzin und Diesel im Sommerreiseverkehr und der gestiegenen Nachfrage nach Heizöl. Das deutlich größere Problem aber sei, dass das Preisniveau an den Tankstellen seit Monaten deutlich überhöht ist. Tankstellenbetreiber wie Aral, Shell, Jet oder die freien Tankstellen orientieren sich bei der Preisbildung an der Konkurrenz, weshalb die Preise steigen. Und die Mineralölkonzerne machen sich die Taschen voll.

→ Sparen beim Tanken: Diese 3 Tankstellen-Apps zeigen dir den besten Benzinpreis

Gut 10 Cent günstiger müssten Benzin und Diesel aktuell sein, lautet das Ergebnis der ADAC-Berechnung. Nach Angaben des Automobilclubs haben es Autofahrer selbst in der Hand, den Trend umzukehren, wenn sie stets die günstigste Tankstelle anfahren. Wir haben hier weitere 7 Tipps, wie du Sprit und damit auch Geld sparen kannst.

Sprit wird teurer

Eigentlich müssten laut ADAC Benzin und Diesel also günstiger sein. Doch die Preise steigen von Tag zu Tag. Und die Sprit-Experten vom Automobilclub gehen davon aus, dass der Literpreis dieses Jahr nicht mehr fällt. Im Gegenteil: Benzin und Diesel könnten 2023 sogar noch teurer werden. Das liege daran, dass die Rohölförderungen voraussichtlich weiter reduziert werden und gleichzeitig die Nachfrage steigt. So müssen sich Autofahrer müssen nicht nur langfristig, sondern bereits ab sofort auf höhere Preise an der Zapfsäule einstellen. Bis die 2-Euro-Marke wieder geknackt wird, ist demnach nur eine Frage der Zeit.