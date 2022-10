Mercedes: A-Klasse (2023) und B-Klasse (2023) werden besser Hayo Lücke 3 Minuten

Mercedes schickt sowohl die A- als auch die B-Klasse mit einem Upgrade in das Modelljahr 2023. Und das hat unter anderem ein Plus an Leistung bei E-Motor zur Folge. Zudem verspricht der Hersteller eine höhere elektrische Reichweite.