Sitzplatz-Reservierung bei der Bahn: Dieser Trick ist nicht erlaubt

Im ICE und Intercity der Deutschen Bahn hast du die Möglichkeit, dir einen Sitzplatz zu reservieren. So weißt du schon, dass du einen Sitzplatz haben wirst, um mehrere Stunden von A nach B zu fahren. Zumindest, solange der Zug dann nicht ausfällt oder plötzlich eine andere Baureihe eingesetzt wird, bei der die Sitzplätze anders aufgeteilt sind, klappt das auch gut. Die Deutsche Bahn lässt sich den Service mit 4,90 Euro pro Strecke und Sitzplatz inzwischen fürstlich bezahlen. Immerhin: Eine Anschlussreservierung ist bei einer Umsteigeverbindung dabei.

Bahn-Reservierung für leeren Nachbarplatz geht nicht

Doch was ist, wenn man mehr Platz haben möchte, etwa um sich hinzulegen, sich an den 4er-Tischen so richtig auszubreiten oder aber ein ganzes Abteil (so es sie noch gibt) für sich zu haben? „Ganz einfach“, denken sich offenbar derzeit viele Fahrgäste. Sie investieren weitere 4,90 Euro und reservieren gleich noch den Nachbarplatz mit.

Aber geht das wirklich? Kann man sich für nur 4,90 Euro mehr Platz im ICE oder Intercity verschaffen? Die Antwort der Bahn dazu ist eindeutig: „Nein“. In einer Instagram-Story greift das Social Media-Team der Bahn aktuell eine Frage eines Fahrgastes auf: „Schon das dritte Mal in wenigen Wochen erlebt: Eine Person reserviert in einem überfüllten ICE zwei Plätze, um keinen Platznachbarn zu haben, und verwehrt anderen Reisenden, dort zu sitzen. Ich finde das asozial. Ist das auch rechtens?“ Die Antwort der Bahn: „Nein, ist es nicht.“ Sie gibt auch direkt die Erklärung. Denn eine Sitzplatzreservierung verfällt nach 15 Minuten, wenn der Sitzplatz nicht eingenommen wurde. Da man nicht auf zwei Plätzen gleichzeitig sitzen könne, werde der zweite Platz nach 15 Minuten wieder für andere Reisende freigegeben, so die Bahn.

Darum kannst du zwei Plätze mit einem Ticket reservieren

Aber warum ist es überhaupt möglich, zwei Sitzplätze für eine Person zu reservieren? Das liegt daran, dass eine Reservierung nicht zwangsweise an ein Ticket gekoppelt ist. So könnten beispielsweise drei Reisende unabhängig für denselben Zug Tickets gekauft haben, aber einer kauft dann die Reservierung für alle drei. Oder aber ein Paar verreist zusammen, einer hat ein normales Ticket, der andere aber eine Bahncard 100 und somit kein auf den Zug festgelegtes Ticket. Hier kann dann die zweite Reservierung sinnvoll eingesetzt werden. Wenn der Sitzplatz binnen 15 Minuten nach der Fahrt eingenommen wurde, ist das den Tarifbestimmungen entsprechend.

Die Deutsche Bahn hat übrigens vor kurzem getestet, wie viele Fahrgäste bereit wären, für privates Abteil auszugeben. Womöglich hängen derartige Gedanken bei der Bahn mit dem Verhalten einzelner Fahrgäste zusammen.