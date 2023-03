Mega-Comeback eines Kult-Wagens: Diese Legende soll als E-Auto zurückkehren

Am E-Auto führt für die meisten Hersteller kein Weg vorbei. Zwar zögern einige Autobauer noch, doch auch Toyota, Mazda und Co. arbeiten am Stromer für alle. Doch so ganz verschwindet die „gute alte Zeit“ des Verbrenners nicht. So hat etwa Opel den Manta in die Neuzeit gerettet und unlängst angekündigt: „Der Manta kommt zurück“. Ganz der Alte, aber völlig anders. Denn: Das Kult-Auto soll einen Elektromotor bekommen, während das Design an die Legende der 70er-Jahre erinnert. Und auch Ford arbeitet an einem Comeback.

E-Auto im Retro-Design der 70er?

Erst vor wenigen Tagen hat Ford den Explorer vorgestellt. Nach dem Mustang Mach-E das zweite E-Auto des US-amerikanischen Herstellers. Während VW, Mercedes oder Opel bereits deutlich weiter sind, lässt man sich bei Ford etwas mehr Zeit, um vom Verbrenner auf den Stromer umzusteigen. Doch nun kündigt sich eine Legende an. So will Ford offenbar den Capri zurückbringen. Das Kult-Auto der 70er- und 80er-Jahre soll ein Comeback als E-Auto feiern. Doch es könnte anders aussehen, als es sich viele Fans des legendären Sportcoupés wünschen.

Denn für den europäischen Chefdesigner des Unternehmens, Amko Leenarts ist der bekannte Look nicht alles. Im Interview mit dem Magazin Autocar sagt er: „Retro-Designs bringen uns nicht voran. Es geht immer um völlig neue Interpretationen, das macht es interessant.“ Und wie sieht die Neuinterpretation des Ford Capri aus?

Aus Sportcoupés könnte SUV werden

Wirklich viel hat der Ford-Designer in dem Interview nicht verraten. Aber der neue Capri als E-Auto-Variante dürfte kein reines Coupé mehr sein. Laut Autocar soll der Stromer höher ausfallen und mehr als zwei Türen haben. Das klingt eher danach, als würde sich Ford dem derzeitigen SUV-Trend beugen und eher ein großes, wenn auch sportliches E-Auto für die ganze Familie planen.

Bleibt abzuwarten, ob man beim Design in die gleiche Kerbe schlägt wie Opel mit dem Manta. Zwar ist das Fahrzeug noch immer ein Konzept, das erst 2026 in Serie gehen soll. Jedoch belebt man bei Opel den alten Charme wieder. Eine Marke aus der Vergangenheit zu kramen und sie dann komplett zu verfremden, würde wohl schiefgehen. Auch wenn für den Chefdesigner von Ford Retro-Designs den Hersteller nicht voranbringen.