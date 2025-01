Mazda MX-30 (2025): Das E-Auto fliegt raus!

Vier Jahre ist es bereits her, da konnten wir den vollständig elektrifizierten Mazda MX-30 im Test auf die Probe stellen. Der kompakte Crossover überzeugte schon damals und sorgte mit seinem agilen Fahrverhalten für viel Freude beim Fahren. Jetzt schickt Mazda den Pkw als MX-30 e-Skyactiv R-EV (2025) in Form eines aktualisierten Plug-in-Hybrid-Modells mit 125 kW (170 PS) zu den deutschen Händlern. Sozusagen als Ergänzung für alle, die die Vorzüge des rein elektrischen Fahrens mit dem Plus an Reichweite eines Verbrenners kombinieren möchten.

Mazda MX-30 (2025): 50-Liter-Tank plus 17,8-kWh-Akku

Für den Vortrieb werden in dem Fünfsitzer die Vorderräder stets von einem Elektromotor angetrieben. Das aber nur mit Unterstützung eines Verbrennungsmotors, der als vibrationsarmer Kreiskolbenmotor über einen Generator die dafür erforderliche Energie liefert. Eine rein elektrische Nutzung ist im Alltag über einen 17,8 kWh Lithium-Ionen-Akku möglich. Damit ist eine WLTP-Reichweite von bis zu 85 Kilometern möglich. Nutzt man auch den Verbrennungsmotor, steigt die Reichweite auf bis zu 630 Kilometer. Dafür steht ein 50-Liter-Tank zur Verfügung. Wiederaufladbar ist der Akku mit bis zu 36 kW. Von 20 auf 80 Prozent dauert das unter optimalen Bedingungen rund 25 Minuten.

Im Innenraum ist der neue Mazda MX-30 (2025) mit Plug-in-Hybrid mit einem 10,25 Zoll großen Center-Display ausgestattet. Smartphones lassen sich kabellos über Apple CarPlay oder Android Auto mit dem Infotainmentsystem verbinden. Das im Innenraum verwendete Korkmaterial ist künftig in einer dunklen Ausführung gehalten. Entscheidest du dich für das Sondermodell Nagisa, darfst du dich im Innenraum auf terrracottafarbenes Kunstleder und schwarzes Leganu-Velourskunstleder freuen. Ein Head-up-Display ist ebenso Teil der Serienausstattung wie eine Klimaautomatik und umfangreiche Assistenzsysteme inklusive Notbremsassistent und Rückfahrkamera. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 140 km/h abgeregelt. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt laut Hersteller in 9,1 Sekunden.

Mazda MX-30 R-EV (2025)

Was kostet der MX-30 e-Skyactiv R-EV (2025)?

Angeboten wird der knapp 4,40 Meter lange und 1,8 Tonnen schwere Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV mit sechs Jahren Garantie in fünf Varianten. Los geht es bei 35.990 Euro, in der Spitze sind bis zu 43.240 Euro ohne zusätzliche Sonderausstattung zu bezahlen. Bestellungen sind ab sofort möglich. Das nur mit einem Elektromotor ausgestattete E-Auto des Mazda MX-30 wird ab sofort allerdings nicht mehr angeboten. Eine große Überraschung ist das nicht. Denn der vollelektrische MX-30 wurde im vergangenen Jahr beispielsweise in Deutschland gerade einmal 305 Mal neu zugelassen. Beim Plug-in-Hybrid-Modell waren es immerhin 1.131 neu zugelassene Einheiten.