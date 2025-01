Mazda 6e: Neue Mittelklasse-Limousine kommt nach Deutschland

Mazda geht mit einem neuen E-Auto an den Start. Lange war es hinsichtlich der E-Mobilität vergleichsweise ruhig um den traditionsreichen Hersteller aus Japan, ab Sommer 2025 wird mit dem Mazda 6e ein neues Kapitel aufgeschlagen. Der Fünfsitzer kommt wahlweise mit einem 69 kWh großen Akku (Lithium-Eisenphosphat / LFP) als Mazda 6e 258 auf den Markt, oder als Mazda 6e 245 Long Range. Dann ist ein 80 kWh großer Akku (Nickel-Kobalt-Mangan / NCM) an Bord, der die WLTP-Reichweite von maximal 479 auf bis zu 552 Kilometer steigert. Auf der Autobahn-Langstrecke solltest du aber eher 350 respektive 450 Kilometer erwarten.

Mazda 6e vor Deutschland-Start: Zwei Varianten mit unterschiedlicher Ladeleistung

Erfreulich: Zwar lässt sich über den On-Board-Charger zum Beispiel an einer Wallbox nur eine Ladeleistung von 11 kW nutzen, dafür geht es an Schnellladesäulen flott zur Sache. Mazda stellt unter optimalen Bedingungen bis zu 200 kW in Aussicht. Eine Aufladung von 10 auf 80 Prozent soll in 22 Minuten gelingen. Das gilt aber nur für den Mazda 6e 258. Wer sich für die Long-Range-Ausführung entscheidet, wird in der Spitze aufgrund des anderen Batterietyps nur mit 95 kW laden können. Hier dauert eine Aufladung von 10 auf 80 Prozent dann bestenfalls 45 Minuten.

Seitenansicht des neuen Mazda 6e – mit coupéartiger Dachlinie.

Beide rund 4,92 Meter langen und 1,49 Meter hohen Modelle sind auf 19-Zoll-Felgen unterwegs und mit einem Hinterradantrieb ausgestattet. Die maximale Leistung beim 6e 258 gibt der Hersteller mit 190 kW (258 PS) an. Beim 6e 245 Long Range sind es 180 kW (245 PS). Eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt laut Hersteller dennoch einheitlich in 7,8 Sekunden. In der Spitze sind 175 km/h möglich. Für optische Dynamik sorgt ein elektrisch ausfahrbarer Heckspoiler an der elektrischen Kofferraumklappe.

Den Radstand gibt Mazda bei beiden Modellen mit knapp 2,90 Metern an, das Kofferraumvolumen mit 330 Litern. Mit umgeklappten Sitzen lassen sich bis zu 700 Liter nutzen. Unter der Motorhaube ist zudem ein Frunk mit weiteren 70 Litern Stauvolumen nutzbar. Im Innenraum wird ein digitales Kombiinstrument (10,25 Zoll) mit einem in die Mittelkonsole integrierten Touchscreen (14,6 Zoll) in horizontaler Ausrichtung ergänzt. Außerdem steht ein Augmented-Reality-Head-up-Display zur Verfügung, das ein virtuelles 50-Zoll-Display auf die Windschutzscheibe projiziert.

So präsentiert sich das moderne Cockpit im neuen Mazda 6e.

Was kostet der Mazda 6e?

Angeboten wird der 1,95 Tonnen schwere und mit einem Panorama-Glasdach ausgestattete Mazda 6e mit sechs Jahren Garantie (maximal 150.000 Kilometer) zu einem Preis ab rund 45.000 Euro. Ab Sommer 2025 wird die Schrägheck-Limousine in den Verkaufsräumen der deutschen Händler stehen. Bei Bedarf ist es mit dem neuen E-Auto übrigens auch möglich, einen Anhänger zu ziehen. Unterstützt wird eine gebremste Anhängelast von bis zu 1.500 Kilogramm.