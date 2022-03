Mazda CX-60 als Plug-in-Hybrid: Crossover-Spitzenmodell startet in Deutschland

Der japanische Automobilkonzern Mazda bringt seinen ersten Plug-in-Hybrid (PHEV)-Pkw nach Deutschland. Der Mazda CX-60 ist eine Kombination aus Elektroauto und klassischem Pkw mit Verbrennungsmotor. Und er bringt in diesem Zusammenhang Leistung satt auf die Straße: mehr als 300 PS Systemleistung stehen für ziemlich sportliches Fahrvergnügen. Die Preise bleiben dabei überschaubar – und lassen sich mit dem Umweltbonus sogar noch drücken.

Mazda CX-60 PHEV: Leistung satt

Mit dem Mazda CX-60 ist es möglich, bis zu 63 Kilometer nach WLTP-Norm rein elektrisch zurückzulegen. Dafür ist das Crossover-Modell mit einer 17,8 kWh großen 355-Volt-Batterie ausgestattet. Sie ist – zum Beispiel an einer Wallbox – über einen zweiphasigen On-Board-AC-Lader mit bis zu 7,2 kW wiederaufladbar. Die Höchstgeschwindigkeit im rein elektrischen Antriebsmodus ist auf 140 km/h begrenzt und lässt sich im Hybridmodus auf bis zu 200 km/h steigern.

Das PHEV-Antriebssystem setzt sich aus einem 2,5 Liter Reihenvierzylinder-Benzinmotor mit 141 kW (191 PS) und einem Elektromotor mit 100 kW (136 PS) zusammen. In Summe ergibt sich daraus eine Systemleistung von 241 kW (327 PS) und ein maximales Systemdrehmoment von 500 Nm. Zudem verfügt der neue CX-60 über eine Anhängerlast von 2,5 Tonnen.

Im Innenraum möchte Mazda nicht nur mit hochwertigen Oberflächen aus Ahornholz, Nappaleder und Chromakzenten punkten, sondern auch mit detailreichen Nähten an der Instrumententafel. Hinzu kommen zudem technologische Optimierungen. Etwa ein neues System, das mittels einer Kamera die Augenposition erkennt und nach einer einmaligen Eingabe der Körpergröße Sitzposition, Lenkrad, Außenspielen und Head-up-Display automatisch einstellt. Auch personalisierte Sound- und Klimaeinstellungen lassen sich laut Angaben des Herstellers automatisch abrufen.

Ein Blick in den Innenraum des neuen Mazda MX-60.

Umfangreiche Serienausstattung

Über einen Fahrmodusschalter (Mi-Drive) stehen fünf unterschiedliche Fahrmodi zur Verfügung. Darunter auch ein rein elektrischer Modus. Ein weiterentwickelter 360-Grad-Monitor erweitert das Sichtfeld des Fahrers, eine Ausstiegswarnung informiert über andere von hinten nahende Verkehrsteilnehmer. Teil der Basisausstattung sind unter anderem eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, ein 12,3 Zoll großes Farbdisplay mit DAB+ Radio und ein ebenfalls 12,3 Zoll großes Kombiinstrument hinter dem Lenkrad. Auch LED-Frontscheinwerfer, LED-Tagfahrlichter und LED-Rückleuchten sind ohne Aufpreis inklusive. Gleiches gilt für den Notbremsassistenten mit Fußgänger- und Radfahrererkennung und einen Spurhalteassistenten mit Lenkunterstützung.

Wer es noch hochwertiger mag, kann sich für die Exclusive-line entscheiden. Dann ist unter anderem ab Werk auch ein Head-up-Display und ein schlüsselloses Zugangssystem an Bord. Außerdem eine Einparkhilfe vorne, eine Rückfahrkamera sowie Lenkrad- und Sitzheizung vorne. Optisch setzt sich das Exclusive-Modell mit Kühlergrill und Scheibenrahmen in Piano-Schwarz in Szene. Kostenpunkt: mindestens 51.390 Euro. Die sportliche Ausstattungslinie Homura (ab 51.390 Euro) verfügt nicht nur über schwarze Designakzente, sondern auch über eine schwarze Lederausstattung. Die mit weißem Nappaleder ausgestattete Ausstattungslinie Takumi ist ab 52.890 Euro zu haben.

Optional stehen verschiedene Zusatzpakete zur Verfügung. Äußerlich besteht die Auswahl zwischen verschiedenen Metallic-Lackierungen und der neuen Sonderfarbe Rhodium White.

Crossover-Modell aus Japan: der Mazda CX-60.

Was kostet der Mazda CX-60?

Vorbestellungen des Mazda MX-60 sollen schon in Kürze möglich sein. Erste Auslieferungen beginnen dann voraussichtlich im Juni dieses Jahres. Die Preise starten bei 47.390 Euro für die Ausstattungslinie Prime-line. Knapp 7.200 Euro Umweltbonus kannst du aber noch abziehen, sodass der Einstiegspreis bei rund 40.000 Euro beginnt. Bei einem Kauf im Rahmen der Mazda Vorteilswochen (14. bis 23. März) sind zudem sechs Jahre Herstellergarantie (bis maximal 150.000 Kilometer) inklusive.