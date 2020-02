LTE-Flatrate und mehr: Smartphone-Tarife bei 1&1, Telekom, Vodafone & O2 Thorsten Neuhetzki 4 Minuten

Das kommt wirklich selten vor: Binnen einer Woche gibt es gleich bei allen drei Netzbetreibern in Deutschland neue Smartphone-Tarife. Wir geben dir den Überblick, was neu ist, wie die neuen Tarife im Vergleich abschneiden und was es sonst neues an der Tarife-Front gibt.