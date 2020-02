LG V60 ThinQ 5G offiziell vorgestellt - Dual Screen auf Wunsch inklusive

Auf den ersten Blick sieht das LG V60 ThinQ 5G aus wie ein stinknormales Smartphone. 170 Millimeter lang, 78 Millimeter breit und 9 Millimeter dünn – bei einem Gewicht von 214 Gramm. Über ein 6,8 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 1.080 x 2.460 Pixeln navigierst du durch das Menü von Android 10 und kannst per 5G-Verbindung – sofern örtlich verfügbar – im Internet surfen.

LG V60 ThinQ 5G – Mehr Möglichkeiten mit Dual Screen

Optional kannst du für das Smartphone den LG Dual Screen nutzen. Dabei handelt es sich um eine Art Hülle (176 x 86 x 15 Millimeter / 134 Gramm), in die sich das Smartphone hineinstecken lässt. Dieses Case soll das Smartphone aber nicht vor Beschädigungen schützen, sondern mit zusätzlichen Displays ausstatten. Zum einen mit einem zweiten 6,8 Zoll großen AMOLED-Display (1.080 x 2.460 Pixel), aber auch mit einem 2,1 Zoll kleinen Mono-Bildschirm, der in zugeklapptem Zustand wichtige Benachrichtigungen anzeigt.

Mit dem Dual Screen wird das LG V60 ThinQ 5G sozusagen zu einem Klapphandy mit vielfältigen Möglichkeiten. So lässt es sich zum Beispiel so einrichten, dass du auf dem zusätzlichen OLED-Display den Inhalt eines Spiels siehst und auf dem Bildschirm des Smartphones ein Gamepad nutzen kannst, um noch komfortabler spielen zu können. Oder du siehst dich auf der einen Seite bei einem Videoanruf selbst, während auf der anderen Seite dein(e) Freund(e) in den Mittelpunkt rücken.

Leider geht es aus der Mitteilung von LG nicht eindeutig hervor, ob der Dual Screen beim V60 ThinQ 5G im Lieferumfang inklusive ist, oder nur wie bisher als optionales Zubehör zur Verfügung steht. So oder so: Selbstverständlich musst du den Dual Screen nicht zwingend nutzen. Das neue 5G-Smartphone von LG funktioniert auch ohne das Zusatz-Display.

Leistung satt

Auf Basis des Qualcomm Snapdragon 865 und 8 GB RAM steht dir eine ganze Menge an Leistung zur Verfügung. Und Platz für persönliche Daten gibt es natürlich auch reichlich. Sowohl mit 128 als auch mit 256 GB Speicherplatz kannst du das Smartphone kaufen – per MicroSD-Karte erweiterbar um bis zu weitere 2 TB. Welche Version nach Deutschland kommt, ist von Land zu Land und von Provider zu Provider unterschiedlich.

Wichtig für Foto-Fans: Auf der Vorderseite kannst du auf eine 10-Megapixel-Kamera (f/1.9 Blende) zugreifen. Die Hauptkamera auf der Rückseite löst mit 64 Megapixeln (f/1.8) auf und wird von einer 13-Megapixel-Weitwinkel-Kamera (f/1.9; 117 Grad) unterstützt. Ein dritter Sensor (LG Z Camera) ist für die Berechnung von Tiefenschärfe zuständig. Videos sind in 8K-Qualität möglich, wobei Töne von vier Mikrofonen aufgenommen werden.

Zur weiteren Ausstattung gehören ein 5.000 mAh großer Akku, WLAN-Unterstützung inklusive ax-Standard, Bluetooth 5.1, NFC und ein USB-Typ-C-Anschluss. In das Haupdisplay ist ein Fingerabdrucksensor integriert, Stereo-Lautsprecher sollen für Spaß bei multimedialen Inhalten sorgen und gegen Staub und Wasser ist das Smartphone nicht nur gemäß MIL-STD 810G- und IP68-Standard geschützt.

LG V60 ThinQ 5G Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 865 Display 6,8 Zoll, 1.080 x 2.460 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248x6936 (64,1 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung IP68 Gewicht 214 g Farbe Weiß, Blau Einführungspreis Marktstart März 2020

Preis noch unklar

LG will das neu V60 ThinQ 5G schon im März in Blau und Weiß in den Handel bringen. Unter anderem in Nordamerika und Schlüsselmärkten Europas. Zu einem Preis machte der südkoreanische Hersteller noch keine Angaben.