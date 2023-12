Nvidia-Grafik und Ultra-Prozessoren: Neue Ultraleicht-Laptops von LG

Mit dem Gram wagte sich LG einst mit vorsichtigen Schritten zurück auf den Markt für Notebooks. Zunächst wurde nur ein Modell angeboten, das sich – der Name deutet es an – vor allem durch sein geringes Gewicht von weniger als einem Kilogramm auszeichnen sollte. Mittlerweile ist daraus eine richtige Serie geworden. Im kommenden Jahr wächst sie auf sieben Modelle.

Das kleinste Modell wird schwerer

Den Einstieg markiert nach wie vor das Gram 14. Dieses stellt für Leichtbau-Fans eine kleine Enttäuschung dar. Die Neuauflage des Gram 14 bringt ein Gewicht von nun 1,1 kg auf die Waage und ist damit gut 100 Gramm schwerer als seine Vorgänger. Mit Blick auf die Konkurrenz ist das Notebook allerdings immer noch sehr leicht. Selbst das 17-Zoll-Gram bringt lediglich 1.415g auf die Waage.

Das Gram 15 richtet sich an Fans des klassischen Notebook-Displays. Hier misst die Diagonale 15,6 Zoll bei einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln. Beim Gram 16 und 17 lassen sich die Bildschirmdiagonalen ebenfalls am Namen ablesen. In beiden Fällen wird eine Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln geboten, die Touch-Funktion ist optional.

Zur Wahl stehen die neuen Intel-Prozessoren Core Ultra 5 und Ultra 7, bei denen der Hersteller jetzt seine Arc-GPU integriert. Der Arbeitsspeicher kann bis zu 32 GB groß sein, wobei dieser bei den beiden größeren Modellen etwas schneller ist, sie bieten außerdem eine etwas bessere Schnittstellenausstattung und etwas stärkere Lautsprecher.

LG Gram: Bei den Pro-Modellen zählt die Größe

Bei den Pro-Modellen verzichtet LG auf kleine Bildschirme, sondern bietet ausschließlich 16- und 17-Zoll-Displays an. Sie basieren auf der IPS- oder OLED-Technologie und liefern Auflösungen von 2.560 x 1.600 oder 2.880 x 1.800 Pixeln. Herausstehend ist das Gram 16 Pro 2in1, das als Convertible über einen um 360° drehbaren Monitor verfügt.

Auch bei den Pro-Ablegern vertraut LG auf die neuen Core-Ultra-Prozessoren von Intel, denen optional ein eigenständiger Grafikchip zur Seite gestellt werden kann. Die Nvidia Geforce RTX 3050 ist zwar nicht mehr die neueste GPU und mit einem 4 GB großen Grafikspeicher für anspruchsvolle Spiele-Fans unterdimensioniert. Für die Erstellung von multimedialem Content offeriert sie allerdings die nötigen Leistungsreserven. Außerdem wächst der Akku von 77 Wh auf 90 Wh, um gute Laufzeiten im Akku-Betrieb zu gewährleisten.

Zu den Preisen und dem finalen Marktstart hält sich der Hersteller noch bedeckt, jedoch wird die CES 2024 wohl Aufschluss geben. Die Technik-Messe in Las Vegas startet am 7. Januar und wird wohl auch bei LG noch einige neue Produkte neben den Laptops ans Tageslicht befördern.