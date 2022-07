Leserwahl 2022: Das sind die Ergebnisse der Kategorie „Handy“

Auch in diesem Jahr haben wieder tausende unserer Leserinnen und Leser für ihre Favoriten abgestimmt. Die Ergebnisse sind besonders deshalb spannend, da sie von unseren Lesern – und damit direkt aus der Praxis – gewählt werden. Bei unserer galaktischen Leserwahl fragten wir nach Themen aus all unseren vier Themenwelten: Handy, Entertainment, Zuhause und Unterwegs. Die Ergebnisse präsentieren wir dir in den nächsten Tagen Stück für Stück. Du willst wissen, ob du gewonnen hast? Die Gewinner unserer Verlosung kontaktieren wir im Anschluss – bleibt gespannt und begleitet uns bei einer Reise durch unsere Galaxie.

Leserwahl 2022: Diesen Messenger-Dienst ist der Favorit unserer Erdbewohner

In unserer Leserwahl fragten wir euch nach dem beliebtesten Messenger-Dienst. Während Astronauten auf anderen Wegen Kontakt mit der Erde aufnehmen, ist das Ergebnis für uns Erdbewohner wesentlich spannender. Eindeutig und wenig überraschend hat es hier WhatsApp mit 71,2 Prozent auf Platz eins geschafft.

Weitaus interessanter ist hier der Blick auf die Zweit- und Drittplatzierten. Denn: Auf Platz 2 liegt der Messenger Signal mit 8,6 Prozent und Telegram schafft es auf Platz drei (5,7 Prozent). Danach folgen der Reihe nach Facebook Messenger, Skype, Threema und iMessage.

Der beste Mobilfunk-Anbieter kommt aus Bonn

Außerdem haben wir euch bei unserer Leserwahl nach dem besten Mobilfunk-Anbieter gefragt, der durch unsere Erdatmosphäre funkt. Hier schafft es ein Anbieter mit 33,2 Prozent – und damit mit einem deutlich kleineren Anteil als bei der Messenger-Wahl – auf Platz eins. Heißer Tipp: Der Gewinner ist nur wenige Kilometer von unserem Verlagssitz in Brühl entfernt. Wer das ist? Trommelwirbel … Die Telekom aus Bonn!

Auf Platz zwei schafft es der rote Konkurrent namens Vodafone mit 19,3 Prozent. Und dicht dahinter liegt O₂ mit 16,2 Prozent aller Stimmen. Danach folgt 1&1 mit 8,6 Prozent, Congstar mit 8,1 Prozent und Aldi Talk mit 8 Prozent. Der Anbieter mobilcom-debitel – seit einigen Tagen als Freenet Mobilfunk unterwegs – bekommt 5 Prozent aller Stimmen und Fraenk landet auf dem letzten Platz.

Wusstest du schon? O₂-Kunden telefonieren künftig automatisch per Satellit im Weltall

Krieg der Welten: iOS oder Android? Das ist das beliebteste Handy unserer Leserwahl

Und last, but not least, fragten wir euch bei unserer Leserwahl nach dem besten Smartphone aus unserer Milchstraße. Das Rennen zwischen iOS und Android war hier knapp – an die Spitze schaffte es jedoch mit 32,2 Prozent das Android-Flaggschiff, das mit seinem Namen bestens zum galaktischen Motto unserer diesjährigen Leserwahl passt: das Samsung Galaxy S22. Dicht dahinter folgt mit 30,4 Prozent das iPhone 13.

Neben den zwei Giganten Samsung und Apple ist auch hier besonders der Blick auf die Nächstplatzierten interessant. Auf Platz 3 schaffte es das Xiaomi 12 (Pro) mit 11,5 Prozent – auf Platz 4 landet erneut Samsung mit dem Galaxy A53 (10, 9 Prozent). Das Google Pixel 6 (Pro) folgt mit 6,2 Prozent und dahinter liegen in dieser Reihenfolge das Oppo Find X5 Pro, das OnePlus 10 Pro und das Poco X3 Pro.

Morgen präsentieren wir dir die Gewinner der Kategorie Entertainment. Bis dahin: Vertreib dir doch die Zeit mit einem Blick auf die kürzlich veröffentlichten Fotos unseres Kosmos – aufgenommen mit dem James-Webb-Teleskop.