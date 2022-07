NASAs neues Weltraumteleskop: Erstes Foto offenbart uraltes Universum

Von dem Hubble-Weltraumteleskop hat zweifelsfrei bereits jeder gehört, der sich auch nur ansatzweise für das Thema Weltraum interessiert. Mit seinen über 30 Jahren ist der Erdtrabant technisch allerdings nicht mehr auf der Höhe. Daher tritt nun das James-Webb-Teleskop für Infrarotastronomie in die Fußstapfen seines berühmten Vorgängers. Seit Anfang 2022 befindet sich das Weltraumteleskop am Lagrange-Punkt 2. Doch das erste Foto präsentierte die NASA erst am Montag der Weltöffentlichkeit.

Erstes Foto stellt ein Portal in die Vergangenheit dar

Das erste veröffentlichte Foto zeigt den Galaxienhaufen SMACS 0723. Zu sehen sind tausende Galaxien – und zwar in gestochen scharfer Auflösung. Der abgelichtete Himmelsbereich ist dabei so klein, dass er einem Areal entspricht, den ein Sandkorn auf einer Armeslänge zum Auge verdecken würde. Interessant ist darüber hinaus auch, dass das Licht auf dieser Entfernung 4,6 Milliarden Jahre benötigte, um uns respektive das James-Webb-Teleskop zu erreichen. Folglich sehen wir einen Kosmos, wie er vor 4,6 Milliarden Jahre aussah. Damit ist das Bild beziehungsweise dessen Motiv in etwa so alt wie die Erde.

Nach Angaben der Nasa wurde das Bild, mit einer NIR-Kamera (Nahinfrarot) aufgenommen und aus mehreren Fotos zusammengesetzt. Der gesamte Prozess soll dabei 12,5 Stunden gedauert haben und resultierte in der bisher detailliertesten Ansicht des frühen Universums. Wobei das Universum selbst deutlich älter ist – etwa 13,8 Milliarden Jahre.

Erstes Foto des James-Webb-Teleskops

Das James-Webb-Teleskop

Das neue Weltraumteleskop ist ein internationales Gemeinschaftsprojekt der US-amerikanischen NASA, der europäischen Weltraumbehörde ESA und der kanadischen CSA. Die Entwicklung und Herstellung dauere dabei mehr als 30 Jahre und verschlang rund 9 Milliarden Euro. Im weiteren Verlauf soll das James-Webb-Teleskop Fotos aus der Zeit kurz nach dem Urknall aufnehmen und Forschern einen Blick in einen 13,5 Milliarden Jahre alten Kosmos gewähren.

Weitere James-Webb-Bilder

Inzwischen veröffentlichte die NASA mehrere weitere hochauflösende Fotos unseres Kosmos: