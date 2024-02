Seit vielen Jahren lässt sich bei Handys ein Trend beobachten, der sich aber nicht so recht durchsetzen will: Faltbare Smartphones. Ob Samsung, Motorola oder Xiaomi: An den Klapphandys 2.0 beißen sich Hersteller die Zähne aus. Gelingt es jetzt dem Außenseiter Nubia, den Handynutzer wachzurütteln?