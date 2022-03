Kunden sauer, Microsoft reagiert: Dieses Windows-11-Manko wird behoben

Unter Windows 11 hat Microsoft die Systemeinstellungen ordentlich aufgeräumt. Vieles wurde einfacherer – doch manches auch deutlich aufwendiger. So auch der Wechsel des Standard-Browsers von Microsoft Edge zu Chrome, Firefox und Co.

Um den Standardbrowser unter Windows 11 zu wechseln, muss man dies für jeden einzelnen Dateityp einzeln bestätigen. Wir hatten den neuen Vorgang damals mit Chrome ausprobiert und kamen auf 33 Klicks. Kein Wunder, dass es zu vielen Beschwerden von Nutzern kam.

Microsoft bessert nach

Rund ein dreiviertel Jahr nach Release von Windows 11 bessert Microsoft nach und vereinfacht die Browser-Wahl deutlich. Nun kannst du in den Einstellungen unter dem Eintrag Apps → Standard-Apps wieder mit zwei Klicks den Standardbrowser umstellen. Warum zwei Klicks? Ein einziges Mal fragt Microsoft weiterhin nach, ob du Edge nicht eine Chance geben willst.

Möglich macht dies ein neuer Button in den Einstellungen. Dazu wählst du deinen gewünschten Standard-Browser einfach aus der Liste von installierten Apps aus und findest ganz oben eine neue Schaltfläche. Mit dieser machst du den gewünschten Browser für alle Dateitypen zum Standard.

Mit dieser neuen Schaltfläche können Windows 11 Nutzer den Standardbrowser wechseln

Die Option, für einzelne Dateitypen andere Standardprogramme festzulegen, gibt es weiterhin. Das ist praktisch, wenn du beispielsweise weiterhin mit Edge surfen, aber etwa den besseren PDF-Reader von Chrome verwenden willst.

Die Verbesserung bei der Browser-Wahl versteckt sich in dem Update KB5011563. Erfahrende Nutzer können es bereits jetzt als „optionales Update“ über die Update-Suche finden und installieren. Dies ist jedoch nicht unbedingt notwendig. Denn am 12. April verteilt Microsoft das Update auch automatisch an alle Nutzer von Windows 11.

Ein Ärgernis bleibt

Wie bereits unter Windows 10 gibt es auch unter Windows 11 ein paar Links, die zwangsweise mit Edge geöffnet werden. Hierzu zählen etwa die Links aus dem Nachrichten-Widget oder die Wettervorhersage. Auch mit dem neuen Update bietet Microsoft hier keine Möglichkeit, diese in einem anderen Browser zu öffnen.