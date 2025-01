Kostenlos streamen im Januar: Apple machts möglich

Seit mehr als fünf Jahren betreibt auch der iPhone-Hersteller einen eigenen Video-Streaming-Dienst. Hatte Apple TV+ anfangs noch ein sehr dünnes Angebot an Filmen und TV-Serien, hat sich das mittlerweile deutlich verbessert. Immer wieder gibt es neue Inhalte und auch viele Shows sind in mehreren Seasons verfügbar. Wenn du dir selbst bislang keinen eigenen Eindruck verschaffen wolltest oder konntest, bekommst du Anfang Januar 2025 eine gute Chance dafür. Auf Twitter, jetzt X, kündigte das Unternehmen ein kostenloses Streaming-Event an.

Apple TV+: Streaming-Event im Januar

Am 4. und 5. Januar 2025 lädt dich Apple dazu ein, selbst herauszufinden, was sich seit der Vorstellung vor mehr als fünf Jahren alles geändert hat. Der Teaser beinhaltet viele der beliebten Serien, aber einige Kinofilme sind vertreten. Das Unternehmen machte aber bislang keine konkreten Angaben dazu, in welchen Regionen das kostenlose Streaming-Wochenende gültig sein wird. Es ist also möglich, dass nur Nutzer in den USA in diesen Genuss kommen könnten.

Zu den Hits von Apple TV+ gehören Serien wie „Severance“, „For All Mankind“ oder auch „Ted Lasso“. Das Angebot reicht damit von Sci-Fi über Drama bis hin zu Komödien. In den vergangenen Monaten lief unter anderem die vierte Staffel von „Slow Horses“. Das britische Spionage-Drama dreht sich rund um Gary Oldmans dysfunktionales Team von MI5-Agenten.

Ebenfalls in der vierten Staffel läuft aktuell auf Apple TV+ „Silo“, die bislang noch nicht abgeschlossen ist. Hierbei handelt es sich um eine Science-Fiction-Serie, basierend auf der gleichnamigen Romanreihe von Hugh Howey. Nach einer Katastrophe leben die Menschen in einem Bunker, der sich über 144 Stockwerke unter der Erde erstreckt.

Bei Apple TV+ findest du mittlerweile aber auch eine Reihe von sehenswerten Kinofilmen. Zuletzt sorgte etwa die Actionkomödie „Wolfs“ mit George Clooney und Brad Pitt für Aufsehen. Die beiden Hollywood-Stars füllen die Hauptrollen von zwei New Yorker „Cleanern“, die die Spuren von Verbrechern verwischen. Der Film ist seit September 2024 im Programm von TV+.

TV+ ist als App auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV sowie Vision Pro vorinstalliert. Gleiches gilt mittlerweile für viele Smart-TVs. Windows-Nutzer finden eine passende App im Microsoft Store. Alternativ ist der Streaming-Dienst im Browser verfügbar. Diese musst du auch auf einem Android-Smartphone oder -Tablet verwenden – eine offizielle App existiert hier nicht.