Jetzt kostenlos: Dieses Spiel macht dich zu Gordon Ramsey

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir “Recipe for Disaster“ im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am 16. Februar um genau 17:00 Uhr wird das Spiel dann von einem neuen Spiel abgelöst, das wieder eine Woche lang im Angebot bleibt.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: „Recipe for Disaster“

Diese Woche gibt es für dich eine Management-Simulation, die dich den Alltag von Gordon Ramsey hautnah miterleben lässt. Es liegt allerdings an dir, deine Küche in „Recipe for Disaster“ nicht zu einem Fall für Kitchen Nightmares werden zu lassen. In der Welt der Gastronomie geht es oft hektisch zu und alles läuft drunter und drüber. Gleichzeitig musst du dafür sorgen, dass deine Gerichte nicht nur zeitnah, sondern auch korrekt zubereitet serviert werden. Schaffst du es, dem Stress einer professionellen Küche standzuhalten? In dieser Management-Simulation wirst du es herausfinden.

Aktuell ist das Spiel für dich völlig kostenlos, doch schon nächste Woche kostet es wieder 17 Euro. Das Spiel ist seit dem 9. Februar um 17:00 kostenlos zu haben und solange du es dir im Zeitraum von einer Woche sicherst, kannst du es danach für immer kostenlos spielen.

Bald im Angebot: „Warpips“

„Warpips“ ist ein Kriegsspiel wie kein anderes. Statt in großen Gruppen trittst du hier in 1v1 Matches gegen deinen Konkurrenten an. Du kannst deine Armee präzise zusammenstellen und dank des physikbasierten Kampfes siehst du in Echtzeit, wie sich deine Armee gegen den Feind schlägt. Laut den Entwicklern handelt es sich bei diesem Spiel um eine Kreuzung aus „Command & Conquer“ und „Nexus Wars“, ohne lästiges Micromanagement. Auch In-Game Käufe und Pay-to-win Mechaniken sind nicht im Spiel enthalten.

Schon ab nächster Woche kannst du dich in „Warpips“ aufs Schlachtfeld stürzen und versuchen, die beste Armee überhaupt zusammenstellen. Das Spiel ist einfach zu verstehen, aber schwer zu meistern. In jedem Fall sorgt es für viele Stunden Spielspaß, auf die du dich freuen kannst.