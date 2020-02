Der amerikanische Blog 9to5mac hat von Target-Mitarbeitern Bildschirmfotos zugespielt bekommen. Diese zeigen Einträge bisher unveröffentlichter Apple Produkte. So deutet der Eintrag „Apple Watch Series X Band“ auf Apple-Watch-Bänder in neuen Farben hin. Doch in der Liste befinden sich auch weit spannendere Produkte, die Apple auf einem vermuteten März-Event vorstellen könnte. So finden sich folgende Einträge in der Datenbank:

AirPods (X Generation)

Apple TV Gen X

iPad 10.5-inch X

iPod Touch X Generation

Over-Ear AirPods bereits beim März-Event?

Gerüchten zufolge plant Apple noch in diesem Jahr neue Over-Ear-Kopfhörer vorzustellen. Dabei soll es sich aber nicht um neue Beats handeln. Auch wenn der Name „AirPods X“ eher als Platzhalter zu verstehen ist, könnten die Kopfhörer unter einem noch unbekannten Namen schon Ende März vorgestellt werden. In der Datenbank sind drei Einträge für verschiedene Farben vorhanden. Mit einem Preis von 399 Dollar sind die Kopfhörer 50 Dollar teurer als die Beats Studio 3 Kopfhörer von Apples Tochtermarke. In Deutschland dürfte der Preis identisch ausfallen – nur in Euro.

Multiple Target employees have started reaching out to me about this 🤔



Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. 👀



Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47 — Jon Prosser (@jon_prosser) February 22, 2020

Endlich ein neuer Apple TV

Der aktuelle Apple TV 4K wurde vor zweieinhalb Jahren vorgestellt und seit dem unverändert verkauft. In der aktuellen iOS Beta (Version 13.4 Beta 2) wurde eine bisher unbekannte Modellnummer für ein Apple TV entdeckt. Der Target-Leak bestätigt nun erneut, dass wir schon bald mit einem neuen Apple TV rechnen können. Ein Modell mit deutlich mehr Leistung passt gut zu Apples neuen Spieledienst „Arcade“ und könnte grafisch aufwändigere Spiele ermöglichen. Wir rechnen hier aber eher mit einem kleineren Hardware-Refresh mit aktuellem A12 oder A13 Prozessor und einer neuen Fernbedienung.

Neue iPad Pros auf dem März-Event

Laut der Target-Einträge dürfen wir auch mit der baldigen Vorstellung einer neuen iPad Pro Generation rechnen. Das neue iPad Pro soll mit einer deutlich verbesserten Kamera ausgestattet sein und erstmals über mehrere Kamera-Sensoren verfügen. Verwunderlich ist nur die angegebene Größe von 10,5 Zoll. Das aktuelle iPad Pro besitzt eine Displaygröße von 11 Zoll.

iPod als Platzhalter für das iPhone SE2

Bei dem gelisteten iPod touch für 399 Dollar handelt es sich mit ziemlicher Sicherheit um das neue iPhone SE2 oder iPhone 9. Dies bestätigt auch ein Tweet des Tech-Analysten Jon Prosser.

Also listed in Target’s systems is an “iPod Touch X generation” and a display unit “iPad 10.5 X”



The “iPod Touch X” is almost CERTAINLY the new $400 iPhone. It comes in 6 SKUs, so possibly 6 color options.



The “iPad 10.5 X” is most likely the new iPad Pro. pic.twitter.com/eCz1gVvfkb — Jon Prosser (@jon_prosser) February 22, 2020

Zu dem neuen iPhone sind nahezu alle Details bereits bekannt. Hier haben wir zusammengefasst, was wir bisher über das iPhone SE2 wissen:

Bisher unklar war, in welche Farben und Speichergrößen das iPhone SE2 auf den Markt kommen soll. Hier listet Target insgesamt sechs Varianten. Das neue iPhone könnte also in drei Farben und zwei Speichergrößen erscheinen.