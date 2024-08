iPhone 16 in voller Farbe: Apple hat endlich den Toner nachgefüllt Holger Eilhard 3 Minuten

In einigen Wochen ist es schon so weit: Apple wird das iPhone 16 und 16 Pro präsentieren. Aktuelle Bilder zeigen jetzt, in welchen Farben die diesjährigen Smartphones angeblich erhältlich sein sollen.