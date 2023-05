iPhone 15: Kamera-Revolution könnte zu erheblichen Problemen führen

Bereits im vergangenen Jahr hat Apple dem iPhone 14 Pro und Pro Max ein großes Kamera-Update verpasst. Hier arbeitet nun in der Hauptkamera ein 48-Megapixel-Sensor, der unter anderem einen integrierten 2x-Zoom ermöglicht. Wie 9to5Mac in Berufung auf einen Bericht des Analysten Jeff Pu beschreibt, soll diese Kamera in diesem Jahr auch im herkömmlichen iPhone 15 zu finden sein. Die Verbesserung könnte jedoch Einflüsse auf die Verfügbarkeit haben.

iPhone 15: Neue Kamera mit Lieferengpässen

Laut dem Analysten könnte Apple Probleme mit der Verfügbarkeit des Sensors hinter dem 48-Megapixel-System bekommen. Dies wiederum könnte dazu führen, dass die beiden Basismodelle – das iPhone 15 und 15 Plus – erst verspätet oder in geringen Stückzahlen verfügbar sein wird. Ähnliche Probleme mit der Verfügbarkeit gab es im vergangenen Jahr beim iPhone 14 Pro. Hier mussten Käufer teilweise viele Wochen auf den klingelnden Postboten warten.

Pu geht derzeit davon aus, dass das iPhone 15 und 15 Plus zumindest zeitgleich mit dem 15 Pro und 15 Pro Max im Herbst starten werden. Er will das Risiko für die Produktion des Apple-Smartphones jedoch im Auge behalten. Ganz ausgeschlossen sind Verspätungen also nicht.

Ob Apple alle Features der 48-Megapixel-Kamera auch im regulären Modell des iPhone 15 verfügbar machen wird, sagte er nicht. Dazu gehört etwa ein RAW-Modus, der alle 48 Megapixel zugänglich macht. Standardmäßig kombiniert Apple vier Pixel zu einem, wodurch am Ende ein 12-Megapixel-Bild entsteht. Des Weiteren gibt es den oben genannten Crop in den Sensor, wodurch sich ein 2x-Zoom ergibt.

Der Analyst schreibt weiter, dass das iPhone 15 mit 128, 256 und 512 GB angeboten werden soll. Die Pro-Modelle soll es darüber hinaus wieder mit bis zu 1 TB geben.

Analyst bestätigt frühere Gerüchte

In seinem Bericht wiederholt der Analyst außerdem frühere Meldungen rund um die kommenden Apple-Smartphones. So sollen die Pro-Modelle des iPhone 15 beispielsweise weiterhin auf Titan anstelle von Edelstahl setzen. Die Periskop-Kamera soll im 15 Pro Max zu finden sein.

Allen neuen Modellen soll der Wechsel von Lightning auf USB-C gemein sein. Den neuen A17-Chip gibt es aber wieder mal nur in den Pro-Modellen, in diesem Jahr also im iPhone 15 Pro und Pro Max. Die beiden Basismodelle erhalten den bekannten A16–SoC aus dem aktuellen 14 Pro.