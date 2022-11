iPhone 14: Apple warnt vor noch längeren Wartezeiten

Das iPhone 14 sorgt bei Apple weiterhin für Kopfschmerzen. Insbesondere bei den Pro-Modellen betragen die Lieferzeiten aktuell mehrere Wochen. Wer heute direkt bei Apple bestellt, muss mindestens einen Monat warten. Schon in der vergangenen Woche gab es Hinweise darauf, dass sich die Lage weiter verschlechtern könnte. Der Grund sind Einschränkungen durch Covid-19 in China. Waren dies bislang nur Vermutungen, meldete sich nun Apple ganz offiziell in Form einer Pressemitteilung zu Wort.

iPhone 14 Pro: Apple äußert sich zum Corona-Chaos

In den vergangenen Wochen konnten wir auf vielen Bildern und Videos bei Apples Lieferanten sehen, wie Arbeiter der Fabriken in China versuchen, die Anlagen zu verlassen. Der Grund war für die fliehenden Mitarbeiter der mangelnde Schutz ihrer Gesundheit und Sicherheit.

Konkret geht es um „die primäre Montageanlage von iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max in Zhengzhou, China“. Diese arbeitet laut Apple „derzeit mit deutlich reduzierter Auslastung“.

Gleichzeitig besteht laut dem Unternehmen bei den Pro-Modellen des iPhone 14 weiterhin eine starke Nachfrage. Durch den Ausfall der Produktion bei Foxconn soll es nun noch länger dauern, bis die Smartphones ihre neuen Besitzer erreichen.

Lieferzeit bis zu zwei Monaten

Schon in der vergangenen Woche dauerte es mindestens drei Wochen, bis ein bestelltes Smartphone bei dir ankommt. Die Wartezeiten betragen mittlerweile im besten Fall rund einen Monat. Aktuell gibt Apple beispielsweise fünf bis sechs Wochen für die Lieferung eines iPhone 14 Pro mit 128 GB in Space Schwarz an. Wer also ein iPhone zu Weihnachten verschenken will, sollte nicht mehr lange mit der Bestellung warten.

Ein Ausweichen auf andere Händler ist derzeit nicht besser; auch hier zeigen sich die langen Lieferzeiten. Amazon spricht beispielsweise von „1 bis 2 Monaten“. Bei Cyberport wird das oben genannte iPhone 14 Pro ebenfalls erst ab dem 15. Dezember ausgeliefert. MediaMarkt ist etwas optimistischer und sagt den 6. bis 7. Dezember voraus.

Apple sagt weiter, dass man eng mit dem Lieferanten zusammenarbeitet, „um auf ein normales Produktionsniveau zurückzukehren“. Gleichzeitig will man „die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter:innen“ sicherstellen. Die Produktion des regulären iPhone 14 und 14 Plus ist nicht betroffen.