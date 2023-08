iPhone 15: Diese Entscheidung wird viele Fans enttäuschen

Es ist kein Geheimnis mehr, dass Apple alljährlich im September seine neuen Smartphones vorstellt. Eine der oftmals gut gehüteten Informationen betrifft hingegen neben den offiziellen Preisen die Farben. Beim iPhone 15 Pro mehrt sich nun die Gewissheit, dass Apple in diesem Jahr auf eine der „Kultfarben“ verzichten wird. 9to5Mac hat dazu von seinen Informanten konkrete Details erhalten.

iPhone 15: Auf diese Farben darfst du dich freuen

Fans des goldenen iPhone müssen jetzt stark sein. Dem Bericht von 9to5Mac zufolge wird es kein iPhone 15 in diesem Farbton geben. Zeitgleich bestätigte die Seite jedoch, dass Apple sich bei den Pro-Modellen vom Edelstahl verabschieden wird. Stattdessen soll Titan wie bei der Apple Watch zum Einsatz kommen. Dadurch reduziert sich das Gewicht des Rahmens.

Das iPhone 15 Pro soll laut den neuen Informationen in den altbekannten Farben Space Schwarz und Silber erscheinen. Darüber hinaus sollen auch ein natürliches Titan und ein dunkles Blau zur Auswahl stehen. Ein rotes Apple-Smartphone wird es entgegen früherer Gerüchte nicht geben. Neben 9to5Mac nannte auch Leaker „Unknownz21“ auf X (vormals Twitter) diese Farben.

9to5Mac konnte aber auch die fünf Farben für das reguläre iPhone 15 und 15 Plus in Erfahrung bringen. Dem Bericht zufolge sollen die Basis-Varianten in Schwarz, Grün, Blau, Gelb und Pink erhältlich sein. Auch hier fehlt demnach ein rotes Modell. Diese könnte aber gegebenenfalls im Frühjahr folgen. Apple erweitert das Angebot üblicherweise nach einem halben Jahr.

Wann erscheinen die neuen iPhones?

Die vier Modelle des iPhone 15 wird Apple aller Voraussicht nach im September vorstellen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass das entsprechende Event am 12. September stattfindet. Die offiziellen Einladungen dürften also bereits in naher Zukunft erscheinen.

Vorbestellungen der neuen Smartphones dürfen üblicherweise am Freitag nach dem Event getätigt werden. Eine Woche später beginnt dann die Auslieferung. In den vergangenen Tagen gab es Berichte, dass das iPhone 15 Pro Max möglicherweise etwas länger auf sich warten lassen könnte. Als Grund wurden Bauteile der Kamera genannt, die angeblich für eine Verspätung von drei bis vier Wochen sorgen sollen.