In 91 Ländern an der Spitze - Diese Serie ist ein Hit

In den 1990er Jahren sind viele Kult-Streifen erschienen. Darunter auch der Gerichtsfilm-Thriller „Persumed Innocent“ mit Harrison Ford, der hier die Hauptrolle des Staatsanwalts Rusty Sabich verkörpert. Der Spielfilm-Klassiker basiert auf dem gleichnamigen Roman von Scott Turo, der 1986 erstmals veröffentlicht wurde. Apple TV+ hat sich das Material geschnappt und aus dem Film eine Serie kreiert, in der du auf einige bekannte Hollywood-Gesichter treffen kannst. Apple hat mit seiner Eigenproduktion „Aus Mangel an Beweisen“ eine regelrechte Punktlandung hingelegt, denn die Serie erobert aktuell jegliche Streaming-Charts.

„Aus Mangel an Beweisen“: Serien-Adaption von Apple verfilmt

Jake Gyllenhaal schlüpft in der Serien-Adaption „Aus Mangel an Beweisen“ in die Rolle des Staatsanwalts Rusty Sabich. Gemeinsam mit seiner Frau Barbara (Ruth Negga) und seinem Sohn Jaden (Chase Infiniti) lebt er das Leben, das er sich schon lange ausgemalt hat. Doch eines Tages geht alles in die Brüche. Mit seiner Kollegin Carolyn (Renate Reinsve) beginnt Sabich eine Affäre, ohne zu wissen, dass genau diese Entscheidung sein gesamtes Leben auf den Kopf stellen wird.

Nach einem brutalen Mord gerät der Staatsanwalt selbst ins Visier. Fortan ist er Teil der Ermittlungen, denn das Opfer ist nicht irgendwer, sondern seine Geliebte. Einer Statistik von Flixpatrol zufolge hat es die Serien-Adaption des Films in vielen Ländern auf Platz eins der Streaming-Charts geschafft. Sie ist die zurzeit in gleich 91 Ländern der Welt meist geschaute Serie bei Apple TV+.

Hier kannst du dir den Trailer zur Apple-Serie „Aus Mangel an Beweisen“ ansehen:

Wie gut ist die Apple TV+-Adaption?

Schon der Film „Aus Mangel an Beweisen“ mit Harrison Ford in der Hauptrolle entpuppte sich als ein wahrer Erfolg. Aber auch die Serie aus dem Hause Apple kann die Zuschauer überzeugen. Auf der Plattform Rotten Tomatoes schneidet die Serie mit einem Score von 78 Prozent ab. Die Entertainment-Bewertungsplattform IMDb bewertet die Serie mit 7,8 von zehn Sternen.