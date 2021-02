Huawei-Drama spitzt sich zu: Diese Vorwürfe sind heftig

In den vergangenen Jahren hat Huawei in Deutschland die Herzen vieler Smartphone-Nutzer erobert. Doch dann kam der US-Bann. Im Handumdrehen ließen viele Huawei fallen wie eine heiße Kartoffel. Die Verkaufszahlen belegen: Immer weniger Menschen wollen noch ein Smartphone der Chinesen kaufen. Dabei wird offensichtlich, wie viel Macht Google hierzulande hat. Ein Smartphone von Huawei – auch wenn es technisch das Beste auf dem Markt ist – will ohne Google-Dienste und Play Store kaum noch einer haben. Doch Huawei hat eine Idee.

Harte Vorwürfe gegen Huawei

Mit HarmonyOS, einem neuen Betriebssystem für Smartphones, will Huawei Google und Co. Paroli bieten. Derzeit befindet sich die Anwendung noch in der Entwicklung. Doch nun werden Vorwürfe laut, die es in sich haben. HarmonyOS ist demnach eine dreiste Kopie von Android. Wie die Website Ars Technica in einem umfangreichen Bericht schreibt, soll es zwischen HarmonyOS und Android kaum Unterschiede geben. So sollen die Chinesen im Code des Google-Betriebssystems das Wort „Android“ einfach durch „HarmonyOS“ ersetzt haben. Und das zum Teil auch noch fehlerhaft. Denn an einigen Stellen findet sich immer noch die Bezeichnung „Android“. Oder es ist von HarmonyOS 10 die Rede, obwohl das Betriebssystem von Huawei sich erst bei der Version 2.0 befindet.

Mehr noch: Huawei hat mit der Ankündigung von HarmonyOS ein Werkzeug für Programmierer vorgestellt, mit dem sie Android-Apps schnell und einfach auf das eigene Betriebssystem anpassen lassen sollen. Bereits vor den Anschuldigungen, Huawei kopiere Android, gab es vermehrt Stimmen von Entwicklern, die das Tool „Ark Compiler“ als Witz bezeichnet haben. Laut dem neuen Bericht fehlt von dem Werkzeug im Code von HarmonyOS bislang jede Spur.

Wie geht es weiter?

Wie lang der Atem Huaweis ist, immer weiter Smartphones in den deutschen Handel zu bringen, die deutlich hinter den Erwartungen zurückbleiben, ist unklar. HarmonyOS sollte ein Schritt in die Selbstständigkeit sein und eine Alternative zu Google und Android darstellen. Gegenüber inside digital sagte eine Huawei-Sprecherin zuletzt: „Unsere nächsten Smartphones, die wir auf den Markt bringen werden, werden Android-basierte HarmonyOS-Smartphones sein.“ Sollte es dabei aber eine einfache Kopie von Android ohne Google-Dienste sein, dürfte das wahrscheinlich bei Smartphone-Nutzern nicht auf sonderlich viel Gegenliebe stoßen.