Smartphones wie das Huawei P30 Pro und P30 lite sowie Modelle von Honor sind bei Käufern auch heute noch beliebt. Denn gegenüber neuen Handys des Herstellers wie der P40-Reihe haben sie einen für deutsche Nutzer entscheidenden Vorteil: Google-Dienste wie der Play Store sind an Bord. Doch das könnte sich bald ändern.

Mit HarmonyOS 2.0 hat Huawei vor wenigen Tagen sein neues Betriebssystem vorgestellt. Bereits im kommendem Jahr will der Hersteller Smartphones in den Handel bringen, die mit HarmonyOS laufen. Dabei sagt Huawei Google, dem Play Store und anderen Diensten des US-amerikanischen Software-Entwicklers endgültig: Leb wohl. Wir haben bei Huawei nachgefragt, inwiefern auch ältere Modelle davon betroffen sind. Werden die Chinesen Android samt Google-Diensten von Smartphones wie dem Huawei P30 Pro und dem Honor 9X entfernen und durch HarmonyOS ersetzen?

Fliegt Android zugunsten von HarmonyOS von Huawei-Smartphones?

„Unsere nächsten Smartphones, die wir auf den Markt bringen werden, werden Android-basierte HMS-Smartphones sein“, sagt uns eine Huawei-Sprecherin. „Einzelheiten zur Markteinführung von HarmonyOS-Smartphones, wie die Produkt-Roadmap oder technische Details, werden später bekannt gegeben.“ Das gelte für alle Geräte. Zudem teilt der Hersteller uns mit: „Auf jeden Fall werden wir eine Umstellung, sowohl aus Sicht der Verbraucher als auch aus Sicht der App-Entwickler, reibungslos gestalten.“

Deutet sich in letzterem Satz also an, dass Huawei älteren Modellen mit einem Update auf HarmonyOS die Google-Dienste entziehen könnte? Ausgeschlossen ist das nicht. Allerdings befindet sich das Betriebssystem der Chinesen aktuell noch in einer frühen Entwicklungsphase – auch wenn es bereits in der Version 2.0 vorhanden ist. Erste Smartphones mit HarmonyOS dürften vermutlich erste Ende 2021 in den Handel kommen. Und dann sind Handys wie das P30 Pro zweieinhalb Jahre alt. Für Huawei dürfte es dann kaum noch von Interesse sein, diese alten Modelle mit einer neuen Software zu versorgen. Technisch möglich wäre es aber wohl, da HarmonyOS ebenfalls auf Android basiert.