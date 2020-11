Das Mate 40 Pro: Schwer am Schimmern

Wer das Huawei Mate 40 Pro in die Hand nimmt, wird überrascht sein. Überrascht vom enormen Gewicht und dem wuchtigen Korpus. Aufgrund seiner abgerundeten Längskanten und des seidigen, matten Rückens liegt das Smartphone zwar weich in der Hand. Allerdings auch eher wie eine Tafel Ritter Sport denn eine Eszet-Schnitte. Wie bei Mate-Modellen üblich hat Huawei auch beim Mate 40 Pro viel Wert auf Symmetrie gelegt. Lediglich die links im Display versenkte Frontkamera macht eine Ausnahme. Die ringförmige Kameraanordnung auf der Rückseite und der rot abgesetzte Ein- und Ausschalter setzen Akzente. Ebenso wie die Farben, die je nach Lichteinfall, auf dem matten Glas tanzen. Der hochglänzende Metallrahmen passt hier nicht so gut ins Bild.

Das Display des Huawei Mate 40 Pro ist, um es mit einem Wort zu beschreiben: fantastisch. Die Farben sind satt, die Auflösung zwar nicht so hoch wie die eines Sony Xperia 1 II, aber immer noch auf Spitzenniveau, und die Rundungen zu den Kanten hin sind ein Blickfang. Zudem besitzt das Display eine Bildwiederholrate von 90 Hz, was eine flüssigere Darstellung bewegter Inhalte ermöglicht.

Die beste Kamera, die es ja gab

Bei der Kamera zeigt Huawei, was aktuell möglich ist. So liefert das Unternehmen mit dem Mate 40 Pro das derzeit beste Kamera-Smartphone der Welt. Die Ausstattung sieht wie folgt aus:

50 Megapixel Ultra-Vision-Kamera (Weitwinkel, Blende f/1.9)

20 Megapixel Cine-Kamera (Ultraweitwinkel, Blende f/1.8)

12 Megapixel Tele-Kamera (Blende f/3.4, OIS)

13 Megapixel Ultra-Vision-Selfiekamera (Weitwinkel, Blende f/2.4)

3D-Tiefensensor-Kamera

Dazu gesellen sich ein Phasen- und ein Kontrastfokus sowie die Möglichkeit, Videos in 4K-Qualität mit 60 Bildern pro Sekunde aufzunehmen. Zeitlupenvideos sind in HD mit beeindruckenden 3.840 fps möglich. Doch welchen Einfluss haben diese technischen Werte auf das geschossene Foto und gedrehte Video?

Ob Weitwinkel- oder Ultraweitwinkelkamera: Bei ausreichend Licht werden Fotos scharf bis ins Detail. Der Kompromiss zwischen Schärfe und Rauschen ist sehr gut. Auch der Dynamikbereich bei schlechten Lichtbedingungen ist hervorragend, wenn auch Bilder einen häufig etwas zu warmen Weißabgleich haben. Zudem lassen sich mit dem Huawei Mate 40 Pro fantastische Ergebnisse im Makrobereich erzielen. Das Bokeh ist selbst bei komplexen Motiven toll; der Autofokus ist schnell und sitzt nahezu immer genau.

Weitwinkelaufnahme bei Tagesanbruch. Die Farben sind realitätsgetreu, die Schärfe sehr gut. Ultraweitwinkelaufnahme bei Tagesanbruch. Farben etwas zu stark. Insbesondere das Blau des Himmels. Außenaufnahme bei Dämmerung: Scharf aber etwas zu warm Foto vom Mond geschossen mit dem Huawei Mate 40 Pro und 50-fachem Zoom Nahaufnahme Ultraweitwinkel Weitwinkel 5-facher Zoom 10-facher Zoom 50-facher Zoom Makroaufnahme mit dem Huawei Mate 40 Pro Weitwinkelaufnahme im Raum Zoom-Aufnahme des gleichen Motivs Weitwinkel- im Vergleich ... ... mit dem Ultraweitwinkelobjektiv des Huawei Mate 40 Pro. Die Farben sind kräftiger, die Verzerrungen sichtbar.

Die Ultraweitwinkel neigt hin und wieder aber dazu, die Farben etwas satter darzustellen, als sie in der Realität sind. Schwächen zeigen sich bei Videoaufnahmen in Momenten, in denen es kein Tageslicht gibt. Die Ergebnisse sind teils unscharf und der Weißabgleich verändert sich automatisch, ohne dass das Motiv sich ändert. Während der 10-fache Zoom bei Fotos eine ordentliche Qualität liefert, sollten Nutzer den 50-fachen Digitalzoom des Mate 40 Pro eher meiden. Hier bekommt man meist nur Pixelbrei – selbst bei strahlendem Sonnenschein.

Auch das Huawei Mate 40 Pro kommt ohne Google – doch stört das?

Das wohl alles entscheidende Kriterium bei der Entscheidung für oder gegen ein aktuelles Smartphone von Huawei ist wohl die Software. Auch das Mate 40 Pro kommt ohne Google-Dienste. Ob YouTube, Google Maps, Gmail oder das Eingangstor zur Welt der Apps – der Play Store: Auf all das musst du verzichten.

Jedoch hat Huawei mittlerweile eine eigene Lösung und versucht Alternativen zu bieten. Die App Gallery – das Play-Store-Pendant – füllt sich schnell mit Apps. WhatsApp, Facebook oder der Facebook Messenger etwa lassen sich von der Website der Entwickler als APK-Datei herunterladen und installieren. Als Alternative zu Google Maps gibt es „Here“ und die Huawei-eigene Maps-Lösung „Petal Maps“. Beide Alternativen können mit Google Maps zwar nicht mithalten, sind aber durchaus brauchbar. Zudem ist es erstaunlich, wie schnell Huawei eine eigene Karten-App aus dem Boden gestampft hat – auch wenn der Konzern dabei das Kartenmaterial von TomTom nutzt.

Dennoch hat die App Gallery viel Nachholbedarf. Viele Apps fehlen. Ob Slack, Spotify, oder Instagram, ob der DB Navigator, eBay, ING oder YouTube: Diese und viele andere Apps gibt es bislang noch nicht. Dennoch lassen sich viele der genannten Anwendungen als sogenannte Quick-App auf dem Homescreen des Huawei Mate 40 hinterlegen. Im Endeffekt ist das ein Shortcut zur mobilen Website der Anbieter und Internetseiten. Das ist zwar nicht immer so komfortabel wie über eine App, funktioniert aber auch.

Kolossaler Sound und ein Wunder-Akku

Hatten vorangegangene Modelle von Huawei im Vergleich zu anderen Smartphones hinsichtlich des Sounds das Nachsehen, ist das beim Mate 40 Pro ganz anders. Die beiden Lautsprecher liefern einen satten Sound mit erstaunlichem Raumklang. In dieser Kategorie hat Huawei am meisten Boden gut gemacht.

Was die Akkulaufzeit angeht, hatten Nutzer eines Smartphones der Chinesen noch nie Probleme. Das liegt nicht zuletzt an den strikten Restriktionen. Hintergrundprozesse und Apps werden klein gehalten, wenn man sie nicht benötigt. Das sorgt zwar hin und wieder dafür, dass man nicht immer da weiter machen kann, wo man aufgehört hat. Jedoch bleiben bei Geräte wie dem Huawei P30 Pro auch nach einem Tag intensiver Nutzung am Abend noch 30 bis 40 Prozent Kapazität. Das ist bei Mate 40 Pro nicht anders. Der 4.400-mAh-Akku ist ein wahrer Dauerläufer. Eine Powerbank für Unterwegs kann man sich als Nutzer sparen.

Während Apple beim neuen iPhone 12 kein Ladegerät mehr dem Lieferumfang beilegt, verwöhnt Huawei Käufer des Mate 40 Pro. Mitgeliefert wird ein Schnellladegerät, das den Akku mit einer Leistung von 66 W auftankt. Binnen 10 Minuten füllt sich der Energieträger um 15 Prozent seiner Gesamtladung. In einer halben Stunde geht es von 50 auf 98 Prozent hoch.

Fazit zum Huawei Mate 40 Pro

Das Huawei Mate 40 Pro ist eines der aktuell besten Smartphones, die du kaufen kannst. Es hat die derzeit beste Kameraausstattung, die man in einem Smartphone finden kann, besitzt ein tolles, zu den Seiten hin gekrümmtes, 90-Hz-Display und zwei hervorragende Lautsprecher, die einen monumentalen Sound liefern. Zudem ist die Akkulaufzeit überragend. Mit einem 66-Watt-Schnellladegerät, das sich im Lieferumfang befindet, zeigt Huawei seinem Konkurrenten Apple, das man so etwas nicht separat verkaufen muss.

Zudem hat das Mate 40 Pro eine hervorragend auf die Hardware abgestimmte Software, 5G, Bluetooth 5.2 und ist wasserdicht. Das Gerät hat also alles, was man sich als Handynutzer nur wünschen kann. Doch was ist mit den fehlenden Google-Diensten? Schließlich fehlt damit auch der Play Store. Huawei drückt kräftig aufs Gaspedal und versucht, Alternativen anzubieten. Einige Apps sind bereits in der App Gallery zu finden, sogenannte QuickApps führen auf die mobilen Webseiten der Anbieter. Wenn man also wirklich möchte und auf Google-Dienste wie Google Pay verzichten kann, kommt man mit dem Huawei Mate 40 Pro im Alltag ziemlich gut zurecht.