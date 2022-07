How To Sell Drugs Online (Fast): Jetzt kommt das Prequel der beliebten Serie Simone Warnke 3 Minuten

"How To Sell Drugs Online (Fast)" gehört zu den beliebtesten deutschen Serien bei Netflix. Neben Maximilian Mundt war auch unter anderem Bjarne Mädel in der Serie zu sehen. Und mit diesem kündigt sich jetzt ein Prequel der an. Wir zeigen dir, worum es in "Buba" geht.