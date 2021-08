Hogwarts Legacy: Das ist bereits über das neue Harry Potter-Game bekannt

„Hogwarts Legacy“ wird das nächste große Videospiel im Harry Potter Universum sein. Was wir jetzt bereits über das Spiel wissen, erfährst du hier.

Was ist Hogwarts Legacy?

Es wird sich bei Hogwarts Legacy um ein Open-World RPG handeln, wie es die Spielreihe bisher noch nicht gesehen hat. Du wirst also die Möglichkeit haben, deinen Charakter ganz nach deinen Wünschen anzupassen. Nicht nur das: Du kannst Hogwarts und das umliegende Gelände außerdem frei erkunden. Des Weiteren handelt es sich um ein reines Singleplayer Spiel ohne Multiplayer-Funktionen.

Über die Story des Spiels ist noch nicht allzu viel bekannt. Wir wissen jedoch bereits jetzt, dass der Unterricht an der magischen Schule Hogwarts eine wichtige Rolle spielen wird. Der Unterricht wird dir somit helfen, deinen Charakter voranzubringen. Ebenso wirst du dort neue Zaubersprüche lernen und dir aneignen, Tränke herzustellen.

Was wir bereits über die Story wissen ist, dass sie lange vor den Ereignissen der Harry Potter-Filme und –Bücher spielt. Dies bedeutet, dass du Hogwarts vor Dumbledore und Harry Potter besuchst. Auch Lord Voldemort wirst du im Spiel nicht über den Weg laufen. Doch mach dir keine Sorgen, das Böse schläft nie. Es mag zwar nicht Voldemort sein, doch du wirst du dennoch im Kampf gegen das Böse antreten müssen.

Auf dem Hippogreif wirst du die Welt im nu durchquert haben!

Dies geschieht dann in Action-geladenen Kampfsequenzen. Hier kannst du deine erlernten Fähigkeiten in die Praxis umsetzen und dich mit deinen Gegnern messen. Ein weiteres interessantes Spielelement werden zähmbare Kreaturen sein. Auf einem Hippogreif wird man laut dem Trailer sogar reiten können.

Wann kommt das Spiel raus?

Der Release von „Hogwarts Legacy“ war ursprünglich bereits für dieses Jahr geplant. Allerdings verzögert sich der Start ein wenig, sodass erst ein Release in 2022 wahrscheinlich ist. Woran diese Verspätung genau liegt, ist nicht bekannt. Das kann aber auch vorteilhaft für das Spiel sein, denn: Je mehr Zeit in das Endprodukt fließt, desto besser wird es hoffentlich auch sein. Dies ist gerade bei einem Open World Spiel, in dem Liebe zum Detail besonders wichtig ist, ein großer Vorteil.

Veröffentlicht wird das Spiel dann für die PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC. Es wird also wohl für jeden etwas dabei sein.