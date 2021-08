Epic Games Store – Diese Spiele gibt es bald kostenlos

Noch bis zum 12. August um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir „A Plague Tale: Innocence“ und „Minit“ im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die beiden Games von zwei neuen abgelöst, die dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten werden.

Aktuell im Epic Games Store Angebot

Bei „A Plague Tale: Innocence“ handelt es sich um die herzerwärmende Geschichte von Amelia, die gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder vor der Pest flieht. Nachdem die Eltern der beiden Waisen gestorben sind, machen sie sich auf die Suche nach Antworten. Neben der Pest gibt es eine Vielzahl weiterer Hürden, die es zu überwinden gilt. So beispielsweise die mysteriöse Krankheit ihres kleinen Bruders.

Insgesamt handelt es sich bei „A Plague Tale: Innocence“ um ein Spiel, das die Dramatik und Grausamkeit der Pest perfekt verkörpert. Bist du also auf der Suche nach Melancholie und einer dramatischen Geschichte, dann ist das Spiel genau richtig für dich.

„Minit“ in ein Indie-Spiel, in dem du in 60 Sekunden-Segmenten Puzzles löst und die Story auf diese Weise erlebst. Du verlässt den Komfort deines eigenen Hauses und triffst draußen auf alle möglichen, komischen Gestalten. Dein Ziel ist es, den Fluch, der jeden Tag nach nur 60 Sekunden zum Ende bringt, erfolgreich zu beenden. Doch sei gewarnt, es wird nicht einfach sein!

Bald gratis verfügbar: Rebel Galaxy

Bei „Rebel Galaxy“ handelt es sich um ein Singleplayer Space-Exploration Game. Das bedeutet, dass du die Weiten des Weltalls mit deinem Raumschiff entdecken kannst. Auf deinen Erkundungstouren wirst du jedoch nicht nur auf feindliche Raumschiffe treffen. Auch Außerirdische treiben sich im Weltall rum.

Erkunde mit deinem eigenen Raumschiff die Leere des Weltalls.

Welchen Pfad du letzten Endes für dich wählst, ist ganz dir überlassen. Wirst du ein gewitzter Händler, ein machthungriger Kämpfer, oder gar ein guter Samariter sein? Die Entscheidung liegt ganz bei dir und die Möglichkeiten des Spiels erscheinen nahezu endlos. Also worauf wartest du noch? Sicher dir ab dem 12. August „Rebel Galaxy“ kostenlos und erkunde das Weltall! Wer weiß, worauf du da draußen stoßen wirst?

Diese Woche scheint es im Epic Games Store nur ein kostenloses Spiel zu geben. Ob sich dies in der folgenden Woche wieder ändert, wird sich noch zeigen.