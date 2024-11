Heute vor 69 Jahren schlug der Blitz ein – Diesen Film musst du gesehen haben

Es kommt nur äußerst selten vor, dass Filme praktisch von allen Zuschauern gelobt und geliebt werden. Insbesondere, wenn die Zeit ihr schreckliches und unvermeidliches Werk verrichtet. Doch manchen Streifen gelingt es wider Erwarten, sich dauerhaft als Meisterwerke zu etablieren. Und das nicht nur im handwerklichen Sinne, sondern auch konkret aus Sicht der modernen Zuschauer. Ein solcher Film ist der Sci-Fi-Klassiker „Zurück in die Zukunft“. Dieser feiert 2025 sein 50. Jubiläum. Doch bevor es so weit ist, steht ein weiterer Jahrestag an: der 12. November 2024.

Atombomben in Zurück in die Zukunft?

Wer „Zurück in die Zukunft“ liebt, dem dürfte dieses Datum bekannt sein: der 12. November 1955. Und wenn nicht, helfen wir dir gerne auf die Sprünge. An diesem schicksalhaften Tag schlug ein Blitz in das Rathaus von Hill Valley ein und ermöglichte Marty McFly, gespielt von Michael J. Fox, in seine Zeit zurückzukehren. Seither sind nun auf den Tag genau 69 Jahre vergangen. Im kommenden Jahr feiern wir also ein Jubiläum. Dabei ist es fast nicht dazu gekommen.

Das ursprüngliche Skript sah vor, dass das große Finale auf einem Atomtestgelände stattfindet. Die für die Zeitmaschine benötigte Energie sollte dabei von einer Atombombe abgezweigt werden. Wegen finanzieller Hürden verwarfen die Verantwortlichen diese Idee jedoch wieder – was sich aus heutigem Blickwinkel als ein großer Glücksfall entpuppte. Denn so kam der Film zu einer seiner ikonischsten Szenen.

Was viele ebenfalls nicht wissen: Die Rolle des Marty McFly, für die Michael J. Fox geradezu geboren scheint, ging ursprünglich an einen anderen Schauspieler. Ganze fünf Wochen steckte der Australier Eric Stoltz wortwörtlich in den Schuhen des charismatischen Zeitreisenden. Bis er schließlich ersetzt wurde. Warum? Das verraten wir in diesem Artikel.

Zurück in die Zukunft streamen

Wer zur Feier des Tages eine Zeitreise in die Jahre 1985/1955 unternehmen möchte, kann den Film aktuell mit einem Amazon-Prime-Video-Abo ohne zusätzliche Kosten streamen. Selbiges geht derzeit auch mit einem WOW-, Sky-, Magenta- und RTL+-Abo. Auf IMDb positionierte sich der Streifen übrigens mit 8,5 von 10 Sternen als zweitbeste Komödie der Filmgeschichte. Welcher Comedy-Gigant noch besser abschnitt, erfährst du hier:

Jetzt weiterlesen 8,6 von 10! Das ist die beste Filmkomödie der Welt – hier streamen