Gratis Games im September bei PS Plus und Amazon Prime Gaming

Die PS Plus Games im September

Im September wird die Playstation Plus-Auswahl mit gleich drei neuen Games aufgestockt. Darunter “Hitman 2” für die PS4. Der Assassinen Hit führt mit dem zweiten Teil in ganz unterschiedliches Terrain. Neben der gewohnten Großstadt Umgebung machst du dich für deine Aufträge auf durch Regenwälder und erkundest die exotischsten Plätze. Ebenfalls bekannt dürfte “Overcooked! All you can eat” sein. Das Kochspiel ist wahrlich nichts für schwache Nerven und bereitet besonders im Team mit deinen Liebsten großen Spaß. Zahlreiche Level warten darauf von euch durchgespielt zu werden.

Der letzte Titel “Predator: Hunting Grounds” ist ebenfalls aus dem tropischen Raum und fordert dich dazu heraus, dich im Dschungel Südamerikas dem Kampf zu stellen. In diesem Shooter kannst du unter anderem mithilfe von zahlreichen Waffen und spezieller Technologie als Predator auf die Jagd nach Beute gehen.

Amazon Prime Gaming im September

Bei den Amazon Prime Gaming Titeln findest du diesen Monat gratis Games wie “Tools Up!”, das dein Händchen für Inneneinrichtung unter Beweis stellt und in jedem Fall für die Kreativen unter uns geeignet ist. Mittlerweile gibt es zu fast allem einen Simulator. Aber jetzt auch noch eine Kerze? Wie gut kann “Candleman: The Complete Journey” schon sein? Was zu Beginn etwas seltsam klingt, erweckt jedoch mit dem Spiel aus Licht und Dunkelheit und der Entdeckung einer traumhaften Szenerie viel Interesse.

Ein weiteres zuckersüßes Erlebnis ist “Sam and Max: Hit the Road”. Dabei musst du die Polizisten Sam und Max dabei unterstützen, dass Amerikas Straßen sicher bleiben. Ihr seid im Folgenden auf der Suche nach einem Zirkus-Yeti, der euch durch das ganze Land treibt.

Auch für den nächsten Monat stellen wir dir an dieser Stelle die neuen gratis Games bei Amazon Prime Gaming und PS Plus vor. Bleibt also gespannt.

