Google Maps wird besser: Diese neue Funktion verändert die Navigation

Wer ein Handy hat, nutzt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Google Maps. Denn: Noch nie war es einfacher und günstiger, von einem Ort zum anderen zu navigieren. Google Maps hat teure Navigations-Geräte von Herstellern wie TomTom oder Navigon längst obsolet gemacht. Ob Bewertungen von Lokalen, Öffnungszeiten, Informationen zu Sehenswürdigkeiten oder die schnellste Busverbindung: Der Funktionsumfang der App ist riesig. Doch im Fokus steht bei vielen Nutzern vor allem eines: die Navigation. Und die macht Google mit einer neuen Funktion jetzt noch besser.

Wichtige Informationen in Google Maps verschaffen mehr Sicherheit

Wer auf unbekannten Straßen unterwegs ist, weiß, dass das stressig sein kann. Insbesondere dann, wenn man nachts in einer vollen Stadt fährt oder das eigene Auto vollbesetzt ist. Google will mit der neuesten Version von Google Maps dem Fahrer mehr Überblick verschaffen. Die neue Funktion, die zwar marginal erscheint, könnte so für viele Autofahrer eine große Wirkung haben.

Demnächst zeigt die beliebte Navi-App entlang der Route Ampeln und Stopp-Schilder an. Und auch Gebäudeumrisse werden detaillierter. Mit diesen Feinheiten will Google Maps dafür sorgen, dass du dich besser zurechtfindest und nicht in letzter Sekunde die Spur wechseln musst.

So profitieren Autofahrer

Google Maps schlägt bei der Navigation seit geraumer Zeit mehrere Routen vor und zeigt die verschiedenen Fahrtzeiten und Distanzen an. Und auch Staus kann die App erkennen und umfahren. Jedoch kann die reelle Fahrtzeit von der von Google Maps angegebenen deutlich abweichen. Nämlich dann, wenn sich auf der Route viele Ampeln befinden. So kann es sein, dass ein Weg mit kürzerer Distanz aufgrund von roten Ampeln deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, als eine Route, die ein paar Kilometer länger ist, auf der sich aber keine Ampeln befinden.

Da Google Maps in Zukunft aber auch Ampeln anzeigt, lässt sich die Strecke so wählen, dass man möglichst wenige Lichtzeichenanlagen auf seiner Route hat. Das spart im Übrigen auch Sprit. Bei den aktuell hohen Spritpreisen also ein schönes und kostenloses Geschenk von Google.