Gewaltige Überraschung: Dieses Handy war der ultimative Top-Seller 2021

Geht es um die am häufigsten verkauften Smartphone-Modelle spielt Apple in aller Regel eine Vorreiterrolle. Im Jahr 2020 lagen laut einer Analyse der Marktforscher von Omdia drei iPhones auf den Spitzenplätzen: das iPhone 11 vor dem iPhone SE (2020) und dem iPhone 12. Erst dann folgten mit dem Galaxy A51, dem Galaxy A21s und dem Galaxy A01 drei Modelle von Samsung. Die nun von Omdia veröffentlichte Auswertung zu den meistverkauften Smartphones des Jahres 2021 spricht aber eine etwas andere Sprache.

Top-Modelle von 2020 spielten 2021 kaum eine Rolle mehr

Denn von den oben genannten Top-6-Smartphones des Jahres 2020 findet sich in den Top 10 des Jahres 2021 nur noch das iPhone 11 wieder – auf dem vierten Platz. Mit 33,6 Millionen verkauften Einheiten hat es den dritten Platz knapp verpasst. Den belegt nämlich das iPhone 13 mit 34,9 Millionen verkauften Geräten. Hinter dem zweitplatzierten iPhone 12, das laut Omdia 41,7 Millionen Mal über den Ladentisch ging.

Den Spitzenplatz aber sicherte sich ein ganz anderes Modell. Anders als man vielleicht annehmen könnte, handelt es sich jedoch nicht um das Galaxy A52. Und auch nicht um das Galaxy A52 5G oder das Galaxy A52s 5G. Keines dieser Mittelklasse-Smartphones hat es unter die zehn meistverkauften Smartphones des Jahres 2021 geschafft. Und das ist durchaus überraschend.

Stattdessen grüßt mit dem Galaxy A12 ein vergleichsweise preiswertes Einsteiger-Smartphone vom Platz an der Sonne. Es wurde im Jahr 2021 laut Analyse von Omdia 51,8 Millionen Mal verkauft. Es ist damit das erste Smartphone in der Geschichte von Samsung, das die Schallmauer von 50 Millionen verkauften Einheiten binnen eines Jahres knacken konnte.

Die meistverkauften Smartphones 2021 im Überblick

Ein Blick auf die Top 10 zeigt: In Summe ist Apple trotz verfehltem Spitzenplatz der beliebteste Smartphone-Hersteller der Welt. Unter den zehn meistverkauften Handys des vergangenen Jahres befinden sich gleich sieben Modelle des US-Konzerns.

Auffällig auch: Das iPhone Mini, egal welcher Generation, spielte im vergangenen Jahr eine noch geringere Rolle als 2020. Belegte im vergangenen Jahr immerhin das iPhone 12 mini mit 14,5 Millionen verkauften Einheiten noch den zehnten Platz, findet sich im Jahr 2021 gar kein Mini-Modell mehr in den Top 10. Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, dass Apple seine Mini-Serie einstellen könnte.

Jusy Hong von Omdia gibt zusätzlich zu bedenken: „Obwohl der durchschnittliche Verkaufspreis der iPhones, die in den Top 10 enthalten sind, fünfmal höher ist als der des Galaxy A12, ist es das effizienteste Modell von Samsung.“ Gleichzeitig sieht Hong Apple als unangefochtenen Marktführer im Segment der Premium-Hersteller: „Apples Dominanz auf dem Premium-Markt wird immer stärker.“

Die beliebtesten Handys der Leser von inside digital

Unter den Lesern von inside digital ist ein ganz anderes Suchverhalten zu beobachten. In unserer Smartphone-Datenbank ist aktuell Samsung der unangefochten beliebteste Hersteller. Unter den zehn am häufigsten abgerufenen Handys stammen neun von den Koreanern – angeführt von den Modellen Galaxy A52s 5G, Galaxy S22 Ultra und Galaxy S22. Das Galaxy A12 belegt den vierten Platz. Einziges Modell eines anderen Herstellers ist in den Top 10 von inside digital auf Platz 9 lediglich das Motorola Edge 30 Pro. Das erste iPhone ist das iPhone 12, das bei den Datenbankabfragen aktuell unter dem Strich nur den 24. Platz belegt.