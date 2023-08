Genialer Trick schützt PV-Module vor Verschmutzungen

Wer eine Solaranlage betreibt, möchte damit möglichst viel Strom generieren. Verschmutzungen auf den Solarzellen reduzieren den Ertrag und je nach Position der PV-Module, sind diese für eine Reinigung schwer erreichbar. Ein genialer Trick schützt deine PV-Module vor Verschmutzungen im Freien. Dabei bedient sich die Methode eines Prinzips, das so alt wie das Wasser selbst ist: der Kapillarwirkung.

Einfacher Plastikclip hält Verschmutzungen von PV-Modulen fern

Damit du deine PV-Module möglichst frei von äußeren Verschmutzungen halten kannst, benötigst du laut eines Anbieters nicht mehr als einen simplen Plastikclip. Ein einzelner solcher Clip kostet dich gerade mal 60 Cent, sodass die Investitionskosten selbst für große Dachanlagen verschwindend gering ausfallen. Die Kunststoffclips des Herstellers preVent sind darauf ausgelegt, Schmutz und Wasser an den Kanten von Solarmodulen zu reduzieren oder im Idealfall gänzlich zu vermeiden. Sie lassen sich unkompliziert an Solarmodulen mit einer Rahmenstärke von 35 oder 30 Millimeter anbringen. Alles, was zur Installation nötig ist, ist die Plastikclips am unteren Rahmen der Solarmodule mit einem Klick anzubringen. Natürlich ersetzen die smarten Clips dabei keine vollständige Reinigung der Module, doch allein die Ablagerung von Schmutz auf den Solarzellen zu reduzieren, kann bereits eine große Wirkung im Alltag erzielen.

Den Wasserablauf erzielt preVent mithilfe der Kapillarwirkung, einem Effekt von Wasser. Die Kapillarwirkung kannst du im Alltag ganz einfach selbst austesten, in dem du beispielsweise einen Strohhalm in ein Glas steckst. Innerhalb des dünnen Röhrchens steig das Wasser höher als im Glas. Variierst du dabei die Dicke des Röhrchens, erkennst du, dass das Wasser im dünneren Röhrchen dennoch höher steigt. Dieses Phänomen entsteht aufgrund der Oberflächenspannung von Flüssigkeiten sowie der Grenzflächenspannung zwischen zwei Aggregatzuständen. Man bezeichnet ihn als Kapillarwirkung oder Kapillareffekt.

Kapillareffekt vereinfacht Reinigung

Dank der Kapillarwirkung lässt sich bei Regen oder Schnellfall das Wasser von der Kante entlang zum Clip leiten, wo es an der Abtropfkante abfließt. Mitsamt dem Regenwasser werden auch Staub und Schmutz abtransportiert, der sonst zurückbleiben würde, sobald das Wasser im Sonnenlicht verdampft. Laut Hersteller hängt die Menge der benötigten Wasserclips von der Größe und Neigung der Solarmodule ab. Eine größere Neigung erzeugt ein höheres Gefälle für das Wasser, sodass der Abfluss des Wassers erleichtert wird. Umgekehrt könnten besonders große Module mehrere Clips benötigen, damit das Wasser überall ordentlich abfließen kann. Da der Anschaffungspreis pro Plastikclip so gering ist, lohnt es sich ruhig in ein paar Clips mehr zu investieren, als zwingend erforderlich wären. Selbst an kleineren Solarmodulen fließt das Wasser mit zwei Clips schneller und besser ab als mit einem einzelnen Clip.

Drainage-Effekt mit preVent-Plastikclips hält PV-Module frei von Verschmutzungen

Die Plastikclips können für geringe Investitionen bereits einiges an manueller Reinigungsarbeit einsparen und zugleich den Ertrag der PV-Anlage verbessern. Alles lässt sich jedoch nicht mit ihnen beheben. Landen etwa üppige Schneemassen oder größere Verschmutzungen wie lose Blätter auf deiner Anlage, wirst du sie dennoch selbst befreien müssen, damit dir kein wertvoller Strom vorenthalten bleibt. Eine manuelle Reinigung wird mithilfe der Clips jedoch seltener notwendig sein. Insbesondere in Gebieten, in denen das Leitungswasser besonders kalkhaltig ist, lohnt sich die Investition in die Plastikclips. So musst du deine PV-Module weniger mit dem kalkhaltigen Wasser reinigen, was im ungünstigsten Fall lediglich die eine Art von Verschmutzung gegen Kalkverschmutzungen austauschen würde.