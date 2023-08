PV-Montage einfacher denn je: Unternehmen entwirft cleveres Zubehör

Dank neuer Betonsockel des Unternehmens GreenAkku ist die PV-Montage leichter denn je. Die L-förmigen Steine benötigen keine Bohrungen und fungieren dank ihres Gewichtes zugleich als Beschwerung für deine Mini-PV-Anlage. Eine zusätzliche Unterkonstruktion entfällt dadurch. Die Betonsockel lassen sich separat oder im Set direkt mit Solarmodulen bei dem Unternehmen erwerben.

Vereinfachte PV-Montage mit Betonsockel

Mithilfe der neuen Betonsockel möchte GreenAkku vor allem die Installation von PV-Anlagen auf Garagen, Flachdächern, Carports oder dem eigenen Garten vereinfachen. Bisher müssen Interessenten dafür eine Halterung zusammenbauen und mit den PV-Modulen verschrauben. Zusätzlich muss der Unterbau dann mit weiterem Gewicht versehen werden, damit die PV-Module sturmfest sind. Üblicherweise geschieht das mithilfe von verschiedenen Gehwegplatten, die als notwendige Beschwerung dienen. Die L-Steine ersparen bei der PV-Montage diese Zwischenschritte. Die PV-Module können mithilfe von eingearbeiteten Gewindehülsen direkt auf den L-Steinen installiert werden. Dank des großen Gewichtes der einzelnen Steine steht die Anlage damit ebenso sturmsicher. Bei der Lieferung der L-Steine sind alle notwendigen Klemmen und Schrauben inklusive, um über das M8-Gewinde Solarmodule und Sockel zu verschrauben.

GreenAkku hat die Sturmfestigkeit der Konstruktion eigenständig mithilfe von Tests in einem Windkanal bestätigt. Bei Flachdächern hat die neue Sockelhalterung den Vorteil, dass es nicht notwendig ist, in die sensible Dachhaut zu bohren. Für Auflageflächen wie Bitumen oder Ähnliches liefert das Unternehmen zusätzlich Antirutschpads mit. Der Neigungswinkel der L-Sockel ist mit 10 Grad ideal auf eine Ost- und Westausrichtung abgestimmt. Durch die Art des Aufbaus lässt sich die Position der PV-Anlage jederzeit anpassen. Weder Löcher noch Fundamente bleiben dabei zurück. GreenAkku sieht die Sockel dabei langfristig nicht nur für Balkonkraftwerke als Möglichkeit. Auch größere PV-Anlagen könnten von der Lösung profitieren, da viele der sonstigen Montageschritte dabei entfallen.

Betonsockel preiswerte Montagelösung

Kostentechnisch bewegen sich die L-Sockel dabei in einem ähnlichen Preisrahmen wie andere Halterungen. Da sie dir jedoch gleichzeitig ersparen, in zusätzliche Gehwegplatten zu investieren, kann die Lösung dir insgesamt trotzdem Geldsparen. In Zweier- oder Dreierpack sind die einzelnen Sockel etwas günstiger als im Einzelpaket. Für jedes Solarmodul einer PV-Anlage benötigst du mindestens zwei der Betonsockel, die links und rechts mit dem Modul verbunden werden. Bei einem Balkonkraftwerk mit zwei Solarmodulen benötigst du also vier der Betonsockel, um die komplette Anlage sicher zu montieren.