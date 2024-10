Geld-Experten decken auf: So zocken Banken und Sparkassen ihre Kunden ab

Ohne Konto bei einer Bank oder Sparkasse geht heute nichts. Ob für Überweisungen, Daueraufträge oder das Gehalt, das monatlich aufs Konto fließt: Nahezu jeder ist auf ein Girokonto angewiesen. Und das nutzen viele Banken und Sparkassen aus. Statt Zinsen zu zahlen, die Kunden eigentlich zustehen, sacken die Finanzinstitute das Geld selbst ein. Dabei könnte das Geld, das man bei der Bank parkt, Monat für Monat mehr werden.

Das Geld sollte sich vermehren, tut es aber nicht

In den vergangenen Monaten haben einige Banken die Zinsen aufs Tagesgeld erhöht und rührten ordentlich die Werbetrommel dafür. Denn es ist so: Lagert eine Bank oder Sparkasse Geld bei der Europäischen Zentralbank (EZB), bekommt sie Zinsen dafür. Aktuell sind es 3,5 Prozent. Das geben einige Banken an ihre Kunden weiter. Bei Trade Republic etwa bekommen Kunden ebendiesen Zinssatz monatlich gutgeschrieben. Doch bei vielen anderen Banken und Sparkassen gibt es kaum etwas oder gar nichts. Und das, obwohl die Zinswende der EZB nach oben schon vor zwei Jahren losging. Das Geld, das eigentlich dem Kunden zusteht, sacken die Banken selbst ein.

Wie das Analyseteam von Finanztip berechnet hat, gab es für Kunden von Banken und Sparkassen von Juli 2022 bis Juli 2024 im Schnitt gerade einmal 0,47 Prozent Zinsen. Dafür haben die Geld-Experten den durchschnittlichen Tagesgeld-Zinssatz für neue Kunden bei deutschen Banken über den besagten Zeitraum berechnet. Für Bestandskunden dürfte der Tagesgeld-Schnitt sogar noch geringer ausfallen. Dabei lag der Einlagenzins der EZB seit Mitte März 2023 immer über 3 Prozent pro Jahr. Warum Sparkassen so wenig Zinsen zahlen, erklärt ein Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands in diesem Artikel.

Bank wechseln statt etwas verschenken

Hast du aktuell ein Konto bei einer Bank, die kaum oder gar keine Zinsen auf dein Geld zahlt, lohnt sich daher ein Wechsel. Im großen Girokonto-Check zeigen wir dir, welche zehn Konten derzeit noch kostenlos sind – das heißt, ohne dass man Kontoführungsgebühren und Co. zahlen muss. Und in unserem ständig aktuellen Ratgeber „Tagesgeld im Vergleich“ zeigen wir dir, welche Banken die meisten Zinsen zahlen.