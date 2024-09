Nach ING und DKB: Nächste beliebte Bank mit Spar-Schock

Es scheint, als sei die gute Zeit für Bank-Kunden vorbei. Erst vor Kurzem hat die ING angekündigt, die Kosten drastisch zu erhöhen. Zudem sind die Zinsen fürs Tagesgeld im freien Fall. Das führte etwa bei der DKB dazu, dass viele, die kamen, um 3,5 Prozent auf ihr Tagesgeld abzusahnen, wieder verschwunden sind und ihr Geld mitgenommen haben. Verübeln kann man es den Kunden nicht. Doch die DKB will diese Kunden nicht mehr haben. Und der Zinsverfall geht weiter. Nun kündigt die nächste beliebte Bank an, die Zinsen zu senken – schon wieder.

ING und DKB waren nur der Anfang

Noch vor Kurzem gaben ING und DKB ihren Kunden 3,75 und 3,5 Prozent auf ihre Geldreserven, wenn sie es auf ein Tagesgeldkonto eingezahlt haben. Da die Europäische Zentralbank aber langsam den Leitzins-Hahn zudreht, gibt es bei der ING nur noch 3,3 Prozent für das erste halbe Jahr und danach nur noch magere 1,25 Prozent. Die DKB gibt immerhin noch 1,75 Prozent aufs Tagesgeld. Mitte 2023 waren es noch 3,5. Und nun setzt auch Trade Republic den Rotstift an.

Einer der erfolgreichsten Neobroker aus Deutschland reagiert auf den Entscheid der Europäischen Zentralbank und zahlt ab dem 18. September statt 3,75 Prozent nur noch 3,5 Prozent aufs Tagesgeld. Erst vor drei Monaten senkte die Bank die Zinsen von 4 auf 3,75 Prozent. Aber: Trotz Senkung gehört das Konto bei Trad Republic – ganz im Gegensatz zu ING und DKB – weiterhin zu den besten Tagesgeld-Angeboten, wie die folgende Tabelle zeigt:

Kunden bekommen immer weniger

Trade Republic hält also an seinem Versprechen fest, den Leitzins komplett an seine Kunden weiterzugeben. Und da die EZB den Leitzins um 0,25 Prozent gesenkt hatte, gibt es nun hier auch 0,25 Prozent weniger. Mitte Oktober tagt die EZB erneut. Aller Voraussicht nach wird der Leitzins aber nicht mehr angehoben, weshalb Sparer sich auf Kurz oder Lang umstellen müssen.

