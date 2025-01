Geld-Experten warnen: Zu viel Geld auf dem Konto kann zum Problem werden

Ob unter der Matratze, im Kleiderschrank oder einem anderen Versteck: Laut einer Studie der Deutschen Bank bewahren die Deutschen im Schnitt 1.364 Euro zu Hause auf. Viel mehr ist auch nicht zu empfehlen. Es ist zwar nicht verboten, sollte es aber bei einem Einbruch gestohlen oder bei einem Brand zerstört werden, zahlt die Versicherung möglicherweise nicht. Zudem droht weiterer Ärger. Auch wer zu viel Geld auf dem Konto hat, kann ein Problem bekommen. Klingt absurd, aber Experten warnen davor, einen allzu üppigen Kontostand zu haben.

Wie viel Geld auf dem Konto ist zu viel?

Ein gewisses Polster an Rücklagen sollte jeder auf dem Konto haben – insofern möglich. Die Sparkasse empfiehlt zwei bis drei Netto-Monatsgehälter. Das bedeutet: Wer etwa 2.500 Euro netto im Monat verdient, sollte nach dieser Empfehlung rund 5.000 bis 7.500 Euro auf dem Konto haben. Ein solcher Betrag erscheint zunächst recht hoch, soll aber jedem genügend Spielraum geben, um unvorhergesehene Ausgaben zu decken. Zu viel Geld sollte man aber nicht auf dem Konto haben.

→ Geld für Hund und Oma: 7 Geld-zurück-Tipps für die Steuererklärung 2024

Der Grund: Wer zu viel Geld auf dem Konto hat, ist nicht mehr durch die sogenannte Einlagensicherung geschützt. Das Geld auf einem Konto ist lediglich bis zu einem Betrag von 100.000 Euro abgesichert. Bei einer Banken-Pleite oder anderen Zahlungsschwierigkeiten der Bank, ist jedes Geld, was man darüber hinaus auf einem Konto hat, nicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) abgesichert. Das heißt: Die Ersparnisse können dann weg sein. Auch das Bundesjustizministerium erklärt, dass ein Entschädigungsanspruch der Höhe nach begrenzt auf den Gegenwert von 100.000 Euro ist.

Das können Bank-Kunden tun

Wer ein Konto besitzt, auf dem sich Geld angesammelt hat, das diesen Betrag übersteigt, sollte darüber nachdenken, es breiter zu streuen. Das heißt, Geld, das diese Grenze überschreitet, auf ein anderes Konto zu transferieren. Denn der Betrag gilt pro Bank. Allerdings dürften nur wenige Menschen in Deutschland so viel Geld auf dem Konto haben. Einer Umfrage der Deutschen Bank aus dem Jahr 2023 zufolge haben beispielsweise 55- bis 64-Jährige im Schnitt 3.100 Euro auf dem Konto. Bei den über 75-Jährigen sind es 4.200 Euro. Junge Leute haben im Schnitt deutlich weniger Geld auf der hohen Kante. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch: Laut dem UBS Global Wealth Report 2024 gibt es in Deutschland rund 2,8 Millionen Millionäre.