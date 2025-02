Ziel erreicht: ING zahlt Kunden 100 Euro Bonus aus

Online-Banken ohne Filialen wie die ING, DKB, N26 oder die Openbank boomen. Allen voran, weil sie keine Kontoführungsgebühren verlangen und eine kostenlose Kreditkarte ausgeben. Die ING ist dabei besonders beliebt. Jahr für Jahr belegt sie Platz 1 bei den Marken des Jahres. Und nun meldet die Direktbank, man habe 2024 das stärkste Kundenwachstum seit über 15 Jahren verzeichnet. Doch die ING will mehr und legt sich ordentlich ins Zeug.

ING zahlt Kunden Bonus aus

Das Ziel von 10 Millionen Kunden bis Ende 2025 hat die ING eigenen Angaben zufolge praktisch schon 2024 erreicht. Mit 570.000 Neukunden im vergangenen Jahr hat die beliebte Bank hierzulande nun 9,9 Millionen Kunden. Davon haben knapp 4 Millionen ein Girokonto. Offenbar zu wenige, weshalb man nun einen Bonus auspackt.

Wer bis zum 28. Februar bei der ING ein Girokonto eröffnet, bekommt 100 Euro als Bonus ausgezahlt. Die einzige Bedingung: In zwei aufeinanderfolgenden Monaten müssen Geldeingänge wie Lohn oder Rente über mindestens 1.000 Euro auf dem Konto eingehen. Übrigens: Das Konto bei der ING ist kostenlos, wenn ebendieser Betrag von 1.000 Euro pro Monat eingeht. Sind es weniger, berechnet die Bank Kontoführungsgebühren in Höhe von 4,90 Euro.

Die Visa-Karte gibt es gratis dazu

Die VISA-Karte gibt es gratis dazu. Mit ihr, so die ING, kann man an 97 Prozent aller Geldautomaten in Deutschland gratis Geld abheben – wenn der Betrag bei mindestens 50 Euro liegt. Die EC-Karte (Debitkarte) ist optional. Wer sie haben möchte, muss 1,49 Euro monatlich bezahlen.

Wer ein Girokonto haben möchte, das kostenlos ist, auch wenn weniger als 1.000 Euro monatlich eingezahlt werden, kann sich das Konto der Openbank ansehen. Hier gibt zwar keine 100 Euro zur Eröffnung geschenkt wie bei der ING. Dafür bietet die Openbank aber bereits die neue Art der Überweisung an, auf die Kunden der ING voraussichtlich noch bis Oktober 2025 warten müssen.