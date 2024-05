FritzBox mit Update: Das ändert sich mit FritzOS 7.81

Bei AVM tut sich derzeit an mehreren Fronten etwas. Auf der Anga Com in Köln hat der Berliner Router-Hersteller gerade erst sein neues Flaggschiff, die FritzBox 7690, vorgestellt. Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit gab es auch die neue FritzBox 4050 zu sehen. Für bestehende Router arbeitet AVM derweil an neuen Firmware-Updates, die derzeit im FritzLabor getestet werden. Hierbei handelt es sich um neue Features, die auf die Router Einzug erhalten werden. Ein offizielles Update gibt es derweil ab sofort für die FritzBox 7590AX. Sie ist das aktuelle DSL & VDSL-Flaggschiff.

Das ist neu bei der FritzBox 7590 AX

Bei dem Update handelt es sich allerdings nicht um ein Feature-Update, sondern um ein System-Update. Das heißt, statt neuer Funktionen bekommst du einige Fehlerbehebungen. Dabei geht es beispielsweise darum, dass der Aufbau einer VDSL-Verbindung mitunter sehr lange dauerte oder wiederholt abbrach. Das ist mit der Installation von FritzOS 7.81 Geschichte, verspricht AVM.

Auch Probleme, die es bei Wireguard, IPv6 und https-Verbindungen gegeben haben könnte, sollen nun nicht mehr auftreten. Vereinzelte Telefonate brachen unter bestimmten Bedingungen nach einer Zeit ab und die Smart-Home-Seiten wurden mitunter leer dargestellt. Auch bei der Nutzung des Assistenten „Einstellungen auf eine neue FritzBox übertragen“ kam es offenbar bislang zu vielen Fehler-Variationen, die mit diesem Update verschwinden sollen.

AVM/Fritz!Box FritzBox 7590 AX Datenblatt Marktdaten UVP 269,00 € Anschluss-Art DSL Daten LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) nein LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) nein LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) 4 Frequenz 2,4 GHz

5,0 GHz WLAN-Standard IEEE 802.11a (WiFi 1)

IEEE 802.11ac (WiFi 5)

IEEE 802.11ax (WiFi 6)

IEEE 802.11g (WiFi 3)

IEEE 802.11n (WiFi 4) WLAN-Datenrate (brutto) 2.400 Mbit Telefon-Anlage eingebaut ✓

Im FritzLabor testet AVM unterdessen neue Funktionen. FritzOS 7.90 ist dort verfügbar und gilt als der Vorläufer von FritzOS 8.0. Das neue System rücke die Bedienfreundlichkeit noch weiter in den Mittelpunkt, heißt es von AVM. Damit lasse sich eine FritzBox leichter einrichten. Auch das Design der Benutzeroberfläche erhält weitere Optimierungen. So wurde die Übersichtsseite neugestaltet und die Mesh-Ansicht aufgefrischt. Hier lassen sich jetzt beispielsweise Heimnetz- und auch Gastgeräte umbenennen. Zusätzlich kannst du Heimnetzgeräte mit einem Geräteklasse-Icon versehen, um etwa Drucker oder Smartphones schneller zu erkennen.

Gestartet war die Labor-Firmware für die FritzBox 7590 AX und 7590. Mittlerweile steht sich auch für die FritzBox 5590 Fiber, FritzBox 6690 Cable, FritzBox 6660 Cable und FritzBox 6591 Cable bereit. Wichtig: Es handelt sich einerseits um eine Firmware, die du auf eigenes Risiko installierst. Und andererseits musst du einen Router aus dem Handel im Einsatz haben. Provider-Geräte haben oftmals eine eigene Firmware und können nicht beim FritzLabor mitmachen.