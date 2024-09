Ford hört Autofahrer ab: Das steckt dahinter

Du sitzt in voller Ruhe in deinem Auto und fährst entspannt die Straße entlang. Im Radio läuft immer wieder dieselbe Musik, nichts davon interessiert dich. Du hast das Radio längst ausgeschaltet und doch ertönt sie über die Lautsprecher – Werbung. Denn es ist nicht mehr nur das Radio, was dich mit Werbung beschallt, sondern dein Auto.

Werbung im Auto – Das ist der Plan

Ford, der US-amerikanische Automobilhersteller, will personalisierte Werbung direkt in seinen Autos abspielen. Das geht aus einem Patent aus dem Februar 2024 hervor. Laut dem publizierten Patent plant das Unternehmen, an die Insassen angepasste Anzeigen auf dem zentralen Bildschirm, welcher im Armaturenbrett platziert ist, auszustrahlen. Das Material für die personalisierten Anzeigen auf dem Bildschirm im Auto zieht sich das System aus verschiedenen Gesprächen der Passagiere, Fahrzeugstandort und auch dem Fahrverhalten.

Dem Konzern zufolge analysiert das System die jeweiligen Gespräche und sucht nach Schlüsselwörtern, um dann die passenden Anzeigen auszusuchen. Es besteht die Möglichkeit, dass sowohl die Geschwindigkeit als auch die Art der Straßen in die Entscheidungsfindung mit einfließen. Die Daten werden im Nachhinein von einem zusätzlichen Programm im Bediensystem des Autos übernommen. Wie alle Daten geschützt werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. „Das Einreichen von Patentanträgen ist für jedes erfolgreiche Unternehmen ein normaler Bestandteil, da dieser Prozess neue Ideen schützt und uns hilft, ein robustes Portfolio an geistigem Eigentum aufzubauen“, betont ein Sprecher des US-amerikanischen Autobauers gegenüber dem Online-Magazin Digital Music News und vielen weiteren.

Ford: Patent hat bereits für negative Reaktionen gesorgt

Schon Anfang vergangenen Jahres hat es Ford mit einer weiteren Patentmeldung in die Schlagzeilen geschafft. Dieses Patent aus 2023 sah vor, dass sich das Fahrzeug automatisch ihren Besitzern entzieht, falls diese mit ihren Ratenzahlungen in den Verzug geraten. Das hat eine Welle an negativen Reaktionen ausgelöst und aufgrund dessen hat Ford diese Idee auch wieder fallen lassen. Ob es dem neuen Ford-Patentantrag überhaupt gelingt sich durchzusetzen, kann man zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen.