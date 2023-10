Marvel-Fans aufgepasst: Diese Kult-Figur kehrt am Wochenende zu Netflix zurück

Im vergangenen Jahr startete die neue Marvel Phase – Phase Nummer vier. Zu dieser zählt auch die Spider-Man-Filmreihe mit Tom Holland in der Hauptrolle. Seit 2017 verkörpert der Schauspieler den Superhelden, der sich als Spinnenmann gegen das Böse stellt. Der erste Teil der Reihe kommt nun zurück zu Netflix.

„Spider-Man: No Way Home“ – darum gehts

Nach „Spider-Man: Homecoming“ und „Spider-Man: Far From Home“: In dem Spider-Man-Film tummeln sich – wie mittlerweile in einigen Marvel-Filmen – gleich mehrere Superhelden des Universums. Regisseur Jon Watts hat mit dem dritten Teil der Holland-Spider-Man-Filme die Verschmelzung von Parallelwelten realisiert. Nicht nur Charaktere aus den ersten Spider-Man-Filmen tauchen im neuesten Streifen auf. Watts ebnete damit den weiteren Weg für das Multiverse innerhalb der gesamten Marvel-Filme. Und das hat weitreichende Konsequenzen für die Handlung im Speziellen und das MCU im Allgemeinen.

Denn Spider-Man wurde enttarnt: Die Welt weiß nun, dass hinter dem Spinnenmann Peter Parker steckt, ein Schüler aus Queens, New York. Eine Katastrophe für Peter, denn seitdem wird nicht nur er, sondern auch seine Familie von Presse und Nachbarn belästigt. Hinzu kommt: Die Polizei verdächtigt ihn, ein Bösewicht zu sein und ist ihm auf der Spur. Sein Leben und seine Zukunft hängen am seidenen Faden. „Spidey“ scheint verloren – auch ohne seinen Mentor Iron Man.

Der Superheld weiß nur einen Ausweg, um dem ein Ende zu bereiten: Er bittet den herablassenden Dr. Strange (Benedict Cumberbatch), die Welt vergessen zu lassen, wer hinter der roten Maske steckt. Dieser könnte das mit einem Fingerschnippen geschehen lassen. Doch ist Dr. Strange bereit, Zeit und Raum zurückzudrehen und ein Multiverse zu erschaffen – nur für einen pubertierenden Schüler? Denn ist der Zauber von Dr. Strange einmal erfolgt, lässt es die Menschheit nicht nur Spider-Mans Identität vergessen. Auch Schurken aus früheren Dimensionen warten auf ihre Gelegenheit, durch das Raum-Zeit-Kontinuum zu springen, wie etwa Green Goblin (Willem Dafoe).

Hier siehst du den neuen Spider-Man-Film

Ab Sonntag, den 15. Oktober kannst du Marvels Kult-Spinne in „Spider-Man: No Way Home“ auf Netflix sehen. Ansonsten ist der Superheldenfilm derzeit nur bei WOW im Abo zu finden.