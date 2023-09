Filmtipp bei Netflix: Dieser Roman Polański-Thriller lehrt dich das Fürchten

Die Seele dem Teufel verkaufen. Einen Pakt mit dem Teufel eingehen. Mit dem Teufel tanzen. So oder so ähnlich lässt Dean Corso (Johnny Depp) sich auf den Teufel ein, als er sich auf die Suche nach einem seltenen Buch begibt.

Ein Pakt mit dem Teufel: Johnny Depp mit einem Fuß in der Hölle

Doch von all dem ahnt der selbsternannte „Buch-Detektiv“ und Antiquar nichts, als er ein Exemplar von „Die neun Pforten ins Reich der Schatten“ erwirbt. Dabei gibt es Hinweise auf den Teufel – etwa durch die altbekannte Zahlenkombination 666. Der Millionär, Verleger und Buchsammler Boris Balkan (Frank Langella) will mehr über das seltene Buch erfahren und setzt Corso auf die Hintergründe an. Genau hier öffnet sich für Corso das Tor zur Hölle: Weltweit gibt es nur drei Exemplare des Buchs, das aus dem 17. Jahrhundert stammt. Welches ist also das Original?

Je tiefer der Buch-Detektiv gräbt, desto Verworrener wird der Fall. Menschen kommen nicht nur zu Tode; auch eine geheimnisvolle Unbekannte (Emmanuelle Seigner) taucht immer wieder auf. Doch zu fassen bekommt Corso sie nicht – bis er eines Tages selbst zum Ziel tückischer Machenschaften wird und die geheimnisvolle Frau plötzlich neben ihm in seinem Wagen sitzt. Was hat sie mit den neun Pforten zu tun?

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Hier streamst du „Die neun Pforten“

Mehr als 20 Jahre ist Roman Polańskis „Die neun Pforten“ bereits alt. 1999 kam er in die Kinos und spülte beinahe 40 Millionen US-Dollar in die Kassen. Polański bedient sich bei seinem weitestgehend klassisch aufgebauten Mystery-Thriller der Romanvorlage „El club dumas“ des spanischen Schriftstellers Arturo Pérez-Reverte, behält sich im Film aber einige Änderungen vor. Die Sekte der Teufelsanbeter wird im Buch beispielsweise nicht genannt.

Nun ist der Thriller mit Johnny Depp in der Hauptrolle bei Netflix gelandet. Im Abo enthalten, können alle Netflix-Kunden „Die neun Pforten“ nun ohne Zusatzkosten streamen. Alternativ ist Polańskis Thriller derzeit auch bei Amazon Prime Video im Abo enthalten.