Frisch gestartet: Neue Serie greift Game of Thrones an

Erst kürzlich startete in den USA die neue Serie „The Winter King“ bei MGM+. Die Serie könnte sich als ein geeigneter Nachfolger zu „Game of Thrones“ erweisen. Womöglich könnte sie die Erfolgsserie von HBO sogar übertreffen – denn sie besitzt ihr gegenüber einen entscheidenden Vorteil. „The Winter King“ ist im Gegensatz zu „Game of Thrones“ eine bereits vollständig entwickelte Geschichte, deren sämtliche Bände abgeschlossen sind. Die Serienmacher müssten sich für kommende Staffeln also keinen eigenen Verlauf für die Geschichte ausdenken.

„The Winter King“ – ein würdiger Nachfolger für „Game of Thrones“?

Die neue Serie basiert auf Bernards Cornwells „The Warlord Chronicles“-Trilogie, die bewusst geschichtliche Fakten mit Legenden vermischt. Während sich die erste Staffel auf den ersten Band konzentriert, könnten sich weitere Staffeln den Fortsetzungen „Enemy of God“ und „Excalibur“ widmen. Da „The Winter King“ grob auf der Legende von König Artus basiert, gibt es natürlich bereits festgelegte, wichtige Schlüsselmomente in der Romanvorlage. Allerdings dürften den Serienmacher hier das Schicksal der GOT-Schöpfer erspart bleiben. Diesen ging nämlich am Ende von Staffel 5 das Material von George R.R. Martin aus, sodass sich die Handlung nicht mehr an einer Romanvorlage orientieren konnte. Leider bemerkten Fans das umso stärker, insbesondere in der gerade zu verhassten, finalen Staffel der Erfolgsserie.

Das bedeutet jedoch keineswegs, dass „The Winter King“ auf drei Staffeln reduziert bleiben muss. Durch die Verknüpfungen zu der ursprünglichen Legende bietet das Universum der Serie zahlreiche Möglichkeiten für künftige Spin-offs. Mögliche Charaktere dafür wären Merlin, Nimueh oder Lancelot, die ihre eigenen Serien erhalten könnten, trotz der fundierten Basis in Cornwells Romanvorlage. „The Winter King“ erzählt die Handlung aus der Perspektive des keltisch-christlichen Mönchs Derfel Cadar. Dem Zuschauer werden jedoch neue Interpretationen vieler bekannter Figuren aus der König Artus Legende geboten, wie etwa der Zauberer Merlin oder der Ritter Lancelot.

Passend zur Vorlage der Legende wurde die neue Serie im gesamten Vereinigten Königreich gedreht, vor allem in Wales und in West County. In Deutschland müssen Zuschauer noch länger auf den Beginn von „The Winter King“ warten. Die Serie wird exklusiv via Magenta TV der Telekom ausgestrahlt – und das erst Anfang 2024. Ein konkretes Startdatum ist bislang nicht bekannt, der Januar gilt jedoch als gewünschter Zielzeitraum. Du kannst dir bereits heute durch den Trailer einen ersten Einblick in die Serie verschaffen: