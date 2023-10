Millionen Deutscher sollen jetzt für Facebook und Instagram zahlen 

Heutzutage erlauben viele Apps, ein Abo abzuschließen. Etwa für eine werbefreie Nutzung. Preiswert ist das aber nur selten. Die Preise für digitale Inhalte und Services schießen derzeit regelrecht in die Höhe. Seit Längerem gab es schon Gerüchte über ein mögliches Abo-Modell für Instagram und Facebook, jetzt wird es zur Realität.

Facebook und Instagram: Was kostet das Abo?

Die Nutzung von Instagram und Facebook ist bislang kostenlos. Doch jetzt führt der US-amerikanische Tech-Konzern Meta ein Abonnement für die werbefreie Nutzung seiner beiden Social-Network-Apps ein. Dann wird Werbung ausgeblendet. Die Möglichkeit der kostenfreien Nutzung mit Werbung bleibt aber bestehen. Einem Blogeintrag von Meta zufolge tritt das Bezahl-Abo ab November 2023 in Kraft. Abhängig vom Endgerät soll die monatliche Gebühr über den Appstore von Apple oder Google abgebucht werden.

Knapp 13 Euro monatlich soll das Abo-Modell kosten, wenn du es über die App abschließt. Über die Webseite von Facebook oder Meta kostet es nur knapp 10 Euro pro Monat. Die Preise variieren, weil Apple und Google 30 Prozent der In-App-Käufe für sich behalten, um die eigenen Umsätze anzukurbeln. In der EU, der Schweiz, Island, Norwegen und auch Liechtenstein soll das Abo-Modell ab November eingeführt werden.

In einer Pressemitteilung betont Meta, dass es das Ziel des Tech-Riesen sei, bis Anfang März 2024 alle verknüpften Konten im Kontencenter eines Benutzers gebündelt über die monatliche Grundgebühr abzudecken. Ab dem 1. März kommenden Jahres müssen alle Nutzer jedoch für jedes weitere Konto, das im Account-Center gemeldet ist, zusätzlich pro Monat 6 Euro bei einer Web-Anmeldung und 8 Euro bei einer Anmeldung über Apple– oder Android bezahlen.

Da die Datenschutz-Lage in der Europäischen Union strenger wird, passt sich Meta mit dem Abonnement-Modell an. Zudem teilt das Unternehmen in ihrer Pressemitteilung mit, dass es an ein „werbefinanziertes Internet“ glaubt. Denn so können Nutzer „unabhängiger von ihrem wirtschaftlichen Status werden und viel mehr Zugang zu jeglichen Produkten oder sogar Dienstleistungen haben.“