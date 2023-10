Google Play Games: Android-Spiele jetzt unter Windows

Der Google Play Store lockt mit einem großen Angebot an Spielen für Smartphones und Tablets. Und so mancher dürfte sich schon eine Möglichkeit gewünscht haben, um die Google Play Games auch auf einem großen Bildschirm nutzen zu können. Bisher gab es zwar eine ganze Reihe von Versuchen eine eigenständige Android-Konsole auf den Markt zu bringen, allerdings wurde keiner von diesen zu einem Erfolg. In Chrome OS Flex, das sich für die Installation auf klassischen Notebooks und PCs eignet, fehlt dagegen der Play Store. Doch nun macht Google doch noch den Weg frei für die Android-Spiele auf dem Desktop-Rechner und ermöglicht die Installation unter Windows 10 oder einer neueren Variante.

Für Android Spiele unter Windows brauchen nicht viel Hardware

Als Voraussetzung für die Google Play Games muss der Rechner über eine CPU mit vier Kernen verfügen. Im besten Fall stammt sie von Intel, AMD-Prozessoren werden nicht immer unterstützt. Als Grafikkarte muss mindestens eine integrierte Intel UHD 630 bereitstehen, beim Arbeitsspeicher ist eine Größe von 8 GB RAM voraussetzend. Es reicht also ein vergleichsweise einfaches PC-System als Ausgangsbasis für eine Android-Konsole. Wer sich ausprobieren will, kann aktuell die Beta-Version des Google Play-Stores für Spiele herunterladen. Zurzeit stehen rund 120 Spiele bereit, die Liste wird stetig erweitert.

Beta-Version mit wenigen Einschränkungen

Allerdings bedeutet “Beta” auch, dass noch nicht alles vollends rund läuft. Dies beginnt schon bei der Installation der Google Play Games, für die du die Möglichkeit der Virtualisierung – falls noch nicht geschehen – im BIOS aktivieren musst.

Schwierigkeiten gibt es aktuell unter anderem noch bei der Wiedergabe von Sound in den Android Spielen. Dazu zeigt der PC Zwischensequenzen noch im Format eines Smartphone-Bildschirmsan. Zu guter Letzt gelingt auch die Skalierung noch nicht immer gänzlich problemlos. Ein Problem ist nicht Beta-Abhängig, sondern wird auch in Zukunft wohl des Öfteren auftreten. Manches Spiel ist nämlich darauf ausgelegt, dass du es mit Fingereingaben bedienst, sodass die Steuerung mit der Maus etwas behäbig gerät.

Zu echten Problemen kam es in einem ersten Versuch, die Android Spiele auf einem PC zu zocken jedoch nicht. Selbst, wer sich nicht zur Kategorie “Geek” zählt, kann ohne größere technische Kenntnisse einen in die Jahre gekommenen PC im Handumdrehen in eine Android-Konsole verwandeln, die sich nun auch mit den aktuellen Controllern von Microsoft und Sony steuern lässt.