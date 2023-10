WhatsApp bekommt Tarnfunktion: Das sind die neuen Möglichkeiten

WhatsApp ist beliebt und in mancher Hinsicht recht konservativ. Doch das kann sich aktuell. So hat Meta seine KI für den Messenger freigegeben. Dazu hat man endlich mit der Entwicklung für eine iPad-App angefangen. Doch es geht auch in der normalen App für jedermann mit frischem Wind zur Sache. Denn bisher musstest du deine Telefonnummer preisgeben, wenn du mit jemandem gechattet hast, ohne dass er oder sie in deinen Kontakten vorhanden waren. Das ändert sich wohl bald.

Neue Funktion bei WhatsApp

Wolltest du bisher an eine fremde Nummer eine Nachricht schicken, hat diese als Erstes deine Telefonnummer gesehen. Hat das Gegenüber dich mit deinem Namen in seine Kontakte eingetragen, wurde aus der angezeigten Telefonnummer der Name des Kontaktes. Jetzt hat WhatsApp aber eine neue Funktion eingebaut, die genau diese Telefonnummer-Präsentation verhindert.

In der Beta 23.20.1.71 im TestFlight-Programm von Apple ist die Funktion aufgetaucht. Nachdem schon im März dieses Jahres erste Hinweise in der Beta-Version für Android zumindest angedeutet wurden, sind diese jetzt ganz konkret nutzbar. Bisher zwar nur auf der Beta für Apples iPhones, aber früher oder später sollte die Funktion auch alle Nutzer erreichen.

Nutzernamen als Tarnfunktion

Wie wabetainfo.com berichtet, fand man die Funktion in der neuesten Software-Version. Dabei geht es darum, dass sich Nutzer einen Benutzernamen eintragen können, der dann angezeigt werden kann, wenn du dich das erste Mal mit einem fremden Kontakt unterhältst. Damit musst du nicht mehr direkt deine Telefonnummer preisgeben und kannst gewissermaßen inkognito auf WhatsApp mit Menschen schreiben.

Der Benutzername kann in der Beta-Version im Profil eingegeben werden und ersetzt nicht deinen Standard-Namen. Er ist wohl lediglich eine Ergänzung zum bisherigen Vorgehen der Account-Erstellung. Wann Benutzernamen für WhatsApp auch in der normalen App für Android und iOS landen werden, ist nicht bekannt. Die fortgeschrittene Entwicklungszeit zeugt jedoch davon, dass es bald so weit sein könnte.