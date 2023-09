WhatsApp: Damit hat nach über 10 Jahren niemand gerechnet

Seit vielen Jahren wünschen sich WhatsApp-Nutzer, dass sie ihre Nachrichten-App nicht nur auf dem Smartphone benutzen können. Web-Anwendungen und separate Apps haben diesen Wunsch in vielen Fällen bereits erfüllt. Hinzu kommt seit einiger Zeit die Möglichkeit, ein zusätzliches Smartphone im „Companion Mode“ mit dem primären Gerät zu koppeln. All diese Fortschritte führen nun dazu, dass du den Messenger in Zukunft auch als eigene App – ohne Umwege über den Browser – auf dem iPad nutzen können wirst. Wie WABetaInfo berichtet, haben die Entwickler vor Kurzem mit dem Beta-Test der Anwendung begonnen.

WhatsApp mit eigener App auf dem iPad

Nachdem die Entwickler bereits eine Mac-Version anbieten, folgt damit nun eine Variante für das beliebte Tablet von Apple. Das iPad, welches seit dem Jahr 2010 im Handel ist, ist damit die neueste Plattform, die ab sofort unterstützt wird. Wie zuvor erwähnt, können derzeit aber nur Beta-Tester die WhatsApp-Anwendung auf dem Tablet nutzen. Es ist aktuell unbekannt, ob und wann die Version für alle Nutzer zur Installation bereitstehen wird.

Die Tester von WABetaInfo beschreiben, dass die Verbindung mit deinem WhatsApp-Account wie gewohnt in den Einstellungen der App auf deinem Smartphone beginnt. Hier fügst du ein neues verknüpftes Gerät hinzu – dein iPad. Dies gelingt, indem du einen QR-Code mit deinem Smartphone scannst. Danach kannst du das iPad völlig unabhängig vom Handy nutzen.

So sieht WhatsApp auf dem iPad aus

Dieser noch relativ neue „Companion Mode“ erlaubt es dir, auch dann Nachrichten auf anderen Geräten zu erhalten, wenn dein primäres Smartphone nicht mit dem Internet verbunden ist. Es spielt dabei auch keine Rolle, ob es sich um ein iOS- oder Android-Gerät handelt. Neue Nachrichten erscheinen also auf dem Tablet, solange es mit dem Internet verbunden ist. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Text- und Sprachnachrichten bleibt dabei bestehen.

WABetaInfo hebt hervor, dass es sich derzeit um eine Beta-Version handelt. Einige Funktionen fehlen also noch oder haben Probleme in der aktuellen WhatsApp-Variante. Dazu gehört etwa die Fähigkeit, Status-Updates zu posten oder anzusehen.

So nutzt du den Messenger schon heute auf dem iPad

Da sich die native iPad-App derzeit noch in der stark eingeschränkten Testphase befindet, hast du eventuell keine Möglichkeit, diese zu nutzen. Abhilfe schafft aber schon heute die Web-Ansicht von WhatsApp, die du über web.whatsapp.com aufrufen und mit deinem Smartphone koppeln kannst.